Promi Big Brother 2022: Das sind die ersten Kandidaten!

Am 18. November geht es wieder los: In SAT.1 startet die neue Staffel von „Promi Big Brother“. In diesem Jahr feiert das Format sein zehntes Jubiläum. SAT.1 hat jetzt die ersten Kandidaten für die Jubiläumsstaffel bekanntgegeben.

Die ersten Promis bei „Promi Big Brother“ stehen fest. Sie begeben sich in die Welt des großen Bruders und leben ganze zwei Wochen unter 24-stündiger Beobachtung durch 110 Kameras. Den Spielregeln und Herausforderungen von Big Brother ausgesetzt und ohne jeden Kontakt zur Außenwelt. In den vergangenen Wochen wurde viel über die möglichen Teilnehmer gemunkelt – nun stehen die ersten Kandidaten fest.

Micaela Schäfer und Menderes Bagci ziehen ins Haus

Dabei in der Jubiläumsstaffel ist Menderes Bagci. Der Sänger wurde durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt und zählt zu den Kult-Kandidaten der Castingshow. Denn schließlich war er in jeder Staffel dabei. „Keine Privatsphäre zu haben, das wird nicht einfach für mich. Denn es beobachten dich ja nicht nur die Kameras, sondern auch deine Mitbewohner“, erklärte Menderes. Micaela Schäfer liebt das Reality-TV und war in zahlreichen Formaten in dem Genre – nun wagt sich das Erotikmodel auch zu „Promi Big Brother“ und will vor allem mit ihrer Freizügigkeit das Haus ordentlich aufmischen.

Diese Stars sind auch bei „Promi Big Brother“ dabei

Jörg Dahlmann ist seit über 40 Jahren als Sport-Kommentator im Geschäft und wagt sich ebenfalls zu „Promi Big Brother". Doreen Steinert wurde im Jahr 2004 durch die Castingshow „Popstars" bekannt und landete mit der Band Nu Pagadi und der Single „Sweetest Poison" einen Nummer-eins-Hit. Ins Haus werden ebenfalls Kult-Imitator Jörg Knör, Reality-Sternchen Jennifer Iglesias sowie Box-Manager Rainer Gottwald ziehen.