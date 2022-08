Promi Big Brother 2022: Wann startet die neue Staffel?

„Promi Big Brother“ ist das erste Reality-Highlight der neuen TV-Season. Die neue Staffel der Show startet meist im August. Doch ab wann läuft die Show eigentlich diesmal in SAT.1? Und gibt es schon Details über die Kandidaten?

Wenn die Stars und Sternchen in den Container einziehen, ist es Zeit für „Promi Big Brother“. Mehrere Wochen schlagen sich die Promis auf engstem Raum dann miteinander rum. Bereits neun Staffeln der Realityshow hat SAT.1 in den vergangenen Jahren gezeigt – und auch 2022 soll es eine neue Staffel geben. Auch diesmal werden sich die Celebrities der Herausforderung stellen und kämpfen um den Titel.

Ist der Starttermin von „Promi Big Brother“ bekannt?

In den vergangenen Jahren ging „Promi Big Brother“ meist im August an den Start. Die vergangene Staffel lief sogar ganze drei Wochen. Einige Shows wurden sogar in der Primetime ab 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die Show wird dann täglich in SAT.1 ausgestrahlt – mit einem großen Erfolg. In diesem Jahr soll es die Jubiläumsstaffel geben, denn die Show läuft bereits zum zehnten Mal über die Bildschirme. Ein genauer Sendetermin ist bisher noch nicht bekannt – jedoch müssen die Fans noch etwas warten, denn in diesem Jahr soll die Show etwas später als sonst starten.

Sind weitere Details bekannt?

Nicht nur der Starttermin lässt auch sich warten, sondern auch, welche Promis diesmal in den Container einziehen werden. Dazu schweigt der Sender noch – man kann jedoch damit rechnen, dass SAT.1 bald die Bombe platzen lässt und verrät, welche Promis in der Jubiläumsstaffel dabei sein werden. Unklar ist, ob die diesjährige Staffel zwei oder erneut drei Wochen andauern wird. Insgesamt 22 Folgen der Realityshow wurden im vergangenen Jahr gesendet, wo Melanie Müller als Siegerin hervorging. Sobald nähere Details zur neuen Staffel feststehen, erfahrt ihr es natürlich bei KUKKSI. Schon gelesen? Promi Big Brother 2021: Der Gewinner wurde gekürt!