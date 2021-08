Drei Wochen lang kämpften die Stars bei „Promi Big Brother“ um dem Sieg. Melanie Müller, Danny Liedtke, Uwe Abel und Papis Loveday sind ins Finale eingezogen – doch am Ende konnte nur als Gewinner die Show verlassen. Nun steht auch fest, wer die diesjährige Staffel gewonnen hat.

Besonders in der Raumstation hatten es die Promis schwer – kaum Essen, wenig Schlaf, kein Tageslicht und eine viel zu kleine Toilette. Dennoch kämpften sich die Stars von Tag zu Tag in die nächste Runde – und am Ende waren es nur noch vier! Melanie Müller, Danny Liedtke, Uwe Abel und Papis Loveday kämpften zuletzt um den Sieg.

Papis Loveday ist als Erster geflogen

Papis Loveday musste die Show als Erster verlassen und hat damit den vierten Platz belegt. Im Finale bekam er von den Zuschauern die wenigsten Anrufe und musste die Show deshalb verlassen. „Ich bin superstolz auf meinen vierten Platz. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das schaffe. Ich bin froh, dass die Zuschauer meine Menschlichkeit gesehen haben“, sagte er kurz danach im Studio.

Danny Liedtke kam auf den dritten Platz

Danny Liedtke kam auf den dritten Platz. „Für mich war es ein großes Ding hier dabei zu sein und es hat für mich viel gebracht. Ich konnte wirklich zeigen, wie ich bin. Es war ein tolles Projekt und ich bin sehr dankbar dafür“, so der „Köln 50667“-Star im Studio.

Melanie Müller gewinnt das Finale

Das Finale entschied sich dann zwischen Uwe Abel und Melanie Müller. Dass es so kommen wird, haben auch einige andere Mitbewohner so gesehen. „Melanie Müller war eine sehr schwere Gegnerin und das wird sich im Finale wahrscheinlich auch zwischen ihr und Uwe entscheiden", erklärte beispielsweise Ina Aogo im exklusiven Interview mit KUKKSI. Die Zuschauer haben entschieden: Melanie Müller hat die Staffel gewonnen und konnte sich gegen Uwe Abel durchsetzen.