Promi Big Brother 2022: Tanja Tischewitsch und Diana Schell im Dating-Kreuzverhör

Plauderstaunde bei „Promi Big Brother“: Jetzt kommt es zu intimen Geständnissen! Tanja Tischewitsch und Diana Schell nehmen sich ins Kreuzverhör und packen über ihre Dating-Erlebnisse aus.

Diana und Tanja haben es sich im Außenbereich des Lofts gemütlich gemacht. Zeit für ein Gespräch unter Frauen: “So, jetzt reden wir mal über dich. Gibt’s einen Boyfriend, einen Freund? Datest du?” nimmt Tanja dann Diana ins Kreuzverhör. Die Homeshopping-Moderatorin erzählt: “Es gibt da jemanden, ich lasse es einfach mal laufen. Ich kann da noch nichts zu sagen.” Denn die 52-Jährige ist nach ein paar Ghosting-Erfahrungen vorsichtig geworden. “Das ist der Clou: Alle melden sich wieder, aber so Larifari”, wundert sie sich.

Diana Schell trennte sich von einer toxischen Beziehung

Tanja Tischewitsch hat ähnliche Erfahrungen gemacht: “Das war bei mir auch ganz oft so. Vor allem, wenn ich ein neues Projekt hatte oder ein Strandfoto auf Instagram hochgeladen habe.” Diana resümiert: “Das hat für mich null Wertigkeit. Das kann ich heute schnell sehen, aber das war früher nicht so. Früher war ich immer die Nette. Inzwischen habe ich einen Radar, ein Gefühl dafür, wer es ernst mit mir meint.” Diana erzählt, dass sie lange gebraucht hat, sich von einer toxischen, schwierigen Beziehung zu erholen: “Beruflich war ich die erfolgreiche Moderatorin. Privat war ich ein Staubkorn. Aber nachdem ich das aufgearbeitet habe, habe ich ganz viel verstanden. Wie mir das passieren konnte, und dass mir das nie wieder passiert! Deswegen bin ich auch im Aussieben von Menschen rigoroser geworden.”

Tanja ist ganz Dianas Meinung und nutzt die Gelegenheit, um sich Rat in Sachen Beziehung abzuholen. Vor „Promi Big Brother“ habe sie jemanden kennengelernt. Und obwohl sie keine feste Beziehung möchte, stellt Tanja fest: “Er ist toll, er ist sweet, erfolgreich, sieht toll aus, hat einen tollen Style! Er hat ‘the package’.“ Vor zirka einem Monat hat Tanja erfahren, dass ihr Traumtyp bereits seit Januar von seiner langjährigen Freundin getrennt ist. “Und wir waren sofort was essen und haben uns geküsst und geknutscht”, berichtet sie.

Dann der Schock: “Genau einen Tag vor ‘Promi Big Brother’ ruft ein Freund an. Und zwar Sturm! Er so: ‘Es ist meine Pflicht, dir das zu sagen. Der Typ, den du datest, der hat schon eine neue Freundin! Seit einem halben Jahr.’ Was soll ich jetzt tun? Ich hatte ihm ja jetzt gesagt, dass ich jetzt erst mal auf einem Projekt bin und mich dann melde. Und jetzt weiß ich nicht…” Dianas Rat: “Du meldest dich nicht! Wenn er an dir interessiert ist, dann lass ihn kommen.“ SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ heute um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Jay Khan packt über Indira Weis aus!