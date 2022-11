Promi Big Brother 2022: Jeremy Fragrance verlässt das Haus!

Patrick Hufen hat vor einigen Tagen das Haus bei „Promi Big Brother“ verlassen. Nun geht der nächste aus der Show: Jeremy Fragrance schmeißt überraschend das Handtuch und kehrt der Show den Rücken.

Mit seiner Art eckte Jeremy Fragrance bei seinen Mitbewohnern an. Doch die Zuschauer hat der Parfüm-Influencer begeistert. Der 33-Jährige hat sich jedoch dazu entschlossen, die Show zu verlassen – damit schockte er nicht nur die Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp, sondern auch die anderen Kandidaten. Und auch die Fans im Netz reagierten fassungslos.

Darum verlässt Jeremy Fragrance die Show

Jeremy Fragrance hat seine Entscheidung auch begründet. „Ich glaube ohne Scheiß, dass ich das gewinnen würde, wenn ich bleibe, aber ich werde gehen. Ich war sieben Tage hier, das war für mich so ein Win. Ich gehe, wenn es am schönsten ist, ich beende es, wenn es am schönsten ist“, sagt der Influencer. Zudem stellte er auch klar: „Es ist meine Entscheidung.“ Zudem durfte er seinen dritten Luxusgegenstand, das Johannes-Evangelium, nicht mit ins Haus nehmen – darüber zeigte sich der Web-Star sehr verärgert.

Die anderen Bewohner waren geschockt. „Er ist davon ausgegangen, dass er gewinnen würde. Als wenn ein Formel-1-Fahrer auf der Hälfte der Strecke sagt, er hat gewonnen. Ich habe so viele schräge Vögel in meinem Leben kennengelernt, aber niemanden so wie Jeremy“, sagt Micaela Schäfer. Und auch im Netz sorgte das für ein großes Thema. „Waaasssss Jeremy Fragrance waaaasss“, schreibt beispielsweise ein Fan beim Kurznachrichtendienst Twitter. SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ täglich um 22:15 Uhr. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Jeremy Fragrance sorgt für Mega-Eklat!