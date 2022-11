Promi Big Brother 2022: Jeremy Fragrance sorgt für Mega-Eklat!

Die Stars sind bei „Promi Big Brother“ eingezogen. Doch schon kurz nach dem Einzug kam es zum Mega-Zoff. Im Mittelpunkt: Jeremy Fragrance. Denn der Parfüm-Influencer wollte seine Klamotten nicht wechseln. Das sorgte für Unmut bei seinen Mitbewohnern.

Der Container bei „Promi Big Brother“ ist auch diesmal wieder in zwei Bereiche geteilt – einerseits gibt es den Dachboden und die Garage. Während in der Garage die Stimmung ausgelassen war, herrschte dickte Luft im Dachboden-Bereich. Denn Jeremy Fragrance wollte nicht sein „Promi Big Brother“-Outfit anziehen.

Die Bewohner mussten ihre Kleidung gegen bunte Pullover eintauschen. Jeremy Fragrance meinte jedoch: Das passt nicht zu ihm. „Das ist mein Signature-Look und das ist mir wichtig, das zu behalten“, sagte der Influencer bei „Promi Big Brother“. Bei Walentina Doronina sorgte das für Unmut. Und auch Sam Dylan konnte das absolut nicht nachvollziehen: „Wir sind hier ein Team und wir leiden jetzt nicht, weil du deinen Signature-Look tragen musst!“

Jeremy Fragrance bringt Mitbewohner gegen sich auf

Walentina Doronina legte nochmal nach: „Das ist asozial. […] Sorry, da lernst du mich dann kennen. Wenn wir darunter leiden, nur weil du deinen Anzug anbehalten willst, dann sieht das hier ganz anders aus.“ Jeremy Fragrance hat sich von der Kritik nicht beeinflussen lassen. Ganz im Gegenteil: Der Web-Star nahm sogar in Kauf, dass es Konsequenzen für alle Bewohner gibt. Denn schließlich muss man sich bei „Promi Big Brother“ an die Regeln halten.

Jeremy Fragrance hat sich bei den anderen Bewohnern mit der Aktion komplett ins Aus geschossen. Walentina Doronina verglich ihn sogar mit dem Serienmörder Jeffrey Dahmer und gab zu, etwas Angst vor ihm zu haben. Und auch sonst sorgte Jeremy Fragrance für schlechte Stimmung. Er kapselte sich von den Mitbewohnern ab oder sorgte mit lautem Sport oder Gesängen am Morgen für Unverständnis. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: So tickt Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance privat!