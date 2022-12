Promi Big Brother 2022: Jennifer Iglesias packt über Beziehungs-Drama mit Nico aus!

Eine Trennungsgeschichte wie in der Seifenoper: Jennifer Iglesias erzählt bei „Promi Big Brother“ vom filmreifen Ende ihrer Beziehung mit Nico – Erpressung, Fake-Chats und versuchter Rufmord inklusive. Deutlich heiterer sind die Erinnerungen, die Katy Karrenbauer mit den Bewohner:innen teilt. In jungen Jahren hatte sie eine Liebesnacht mit einer Frau. Für einen besonderen Lacher sorgt Sam Dylan. Im Ranking wurde vermutet, dass er die meisten Sex-Toys hat. Mit diesem Vorurteil räumt er auf.

„Es kam raus, dass mein Ex Nico was mit einem Escort hatte“, lüftet Jennifer Iglesias das Geheimnis um die Trennung des „Love Island“-Siegerpaares. „Ich habe davon nur erfahren, weil einer meiner besten Freunde sie auch irgendwie kannte. Sie wusste aber nicht, dass er mich kennt“, berichtet sie Micaela Schäfer, Jay Khan und Sam Dylan und erzählt, welchen gemeinen Plan die Dame verfolgte: „Sie wollte das auch an die Presse schicken, wollte ihn damit erpressen, denn sie wusste, dass wir in einer öffentlichen Beziehung waren. Sie dachte, dass sie damit viel Geld machen kann.” Als Jenni von Nico selbst die Bestätigung dafür bekam, war das Beziehungsaus besiegelt: „Er hat das dann auch alles zugegeben, ich habe das sozusagen schwarz auf weiß“, erzählt sie weiter.

Erpressung, Fake-Chats, Escort: Jenni lüftet ihr Trennungsgeheimnis

Bislang schwieg Jenni zu den Hintergründen der Trennung. „Ich habe da bisher mit niemandem drüber geredet und wusste gar nicht wie ich damit umgehen soll”, gesteht sie und verrät, dass das Laienspiel danach noch viel größere Dimensionen annahm: Nico schickte ihr dann gefakte Chats, von ihr und anderen Typen. „Er wollte, dass es so aussieht, als ob ich mit anderen Männern gechattet hätte und ich die Fremdgängerin wäre. Aber du hast richtig gesehen, wie falsch das gephotoshopt wurde. Das geht schon in Richtung Rufmord. Er wollte mich damit erpressen, hat sich dann aber nicht getraut.”

Liebe unter Frauen: Katy lüftet ein Bettgeheimnis

Im „Frauenknast“ wurde Katy Karrenbauer als lesbische Insassin Walter zum Kult. Die sexuelle Orientierung der Schauspielerin selbst war danach immer wieder Thema in den Medien – und ist es auch bei „Promi Big Brother“: „Ich habe schon sehr früh festgestellt, dass ich nicht auf Frauen stehe. Diese Sexualität hatte ich nicht. Ich habe es ausprobiert, aber das ist nicht meins“, verrät Katy Karrenbauer. Micaela Schäfer spitzt die Ohren: „So richtig intensiv?”. Die Schauspielerin nickt und geht ins Detail: „Da war ich 21 oder so. Mein damaliger Freund hatte zwei Frauen kennengelernt und ich merkte sofort, diese beiden Frauen sind zusammen.” Für kurze Zeit wohnte Katy mit ihnen in einer Wohnung – da kam es zum Austausch von Zärtlichkeiten zwischen ihr und einer der Frauen: „Irgendwann haben wir geknutscht und das hat mir gefallen. Das war ganz intensiv. Tage später komme ich nachts nach Hause und da lag sie dann in meinem Bett. Wir haben dann miteinander geschlafen, ich kannte das gar nicht. Aber dann sagte sie, du bist eine tolle Liebhaberin. Da war ich dann sehr verschreckt, denn das wollte ich ja gar nicht sein, denn ich hatte ja einen Freund. Für mich war das nur eine Episode und ich hatte noch nicht mal ein schlechtes Gewissen. Ich habe ihm das auch gesagt. Ich wusste dann sicher, dass das nicht meine Sexualität ist.“

Das verkehrte Sex-Toy-Ranking: Sam lüftet sein Spielzeuggeheimnis

Im Sex-Toy-Ranking am Vortag trauten die Bewohner:innen Micaela Schäfer und Sam Dylan zu, am meisten Sex-Spielzeug zu besitzen. Ein Trugschluss, wie sich im Gespräch der beiden Ranglistenersten herausstellt: „Da wäre ich wirklich beleidigt gewesen, wenn ihr mich nicht auf den ersten Platz gesetzt hättet”, witzelt das Nacktmodel gegenüber Sam – und entlockt ihm damit ein Geständnis: Er ist auf diesem Gebiet vollkommen blank. „Ich habe das auch noch nie ausprobiert, das ist alles voll nicht mein Ding”, gibt er zu. Für Micaela unverständlich, das muss man doch mal ausprobieren, es gibt doch so viele Möglichkeiten. Sam wiegelt ab. „Mir ist das alles zu unecht. Ich kann dazu nichts sagen”, so der Reality-Star und zeigt in die Runde. „Es gibt vielleicht andere hier, die das schon ausprobiert haben. Rainer, das könnte ich mir vorstellen! Da ist wahrscheinlich noch Menderes vor mir.”

