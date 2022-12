Promi Big Brother 2022: Menderes Bagci holt zum Gegenschlag aus!

Menderes Bagci im Gefühlschaos bei „Promi Big Brother“: Ausgerechnet ihm, der immer höflich, gutmütig und zuvorkommend ist, wird bei einem Ranking Egoismus unterstellt! Als auch noch sein Garagen-Buddy Rainer Gottwald sein Fett wegkriegt, lässt der 39-Jährige seiner Empörung freien Lauf und holt zum Gegenschlag aus.

Als Vergeltung für die Anschuldigungen setzen Rainer und Menderes Katy und Doreen auf die Exit-Liste. Deutlich optimistischer stimmt die DSDS-Legende ein Gespräch mit Sam Dylan: Er will den Dauersingle zum Glück in der Liebe verhelfen und überzeugt ihn, sich in einer Dating-App zu registrieren. A propos Liebe: Ex-Bewohnerin Walentina Doronina hat „Ja“ gesagt: In „Promi Big Brother – Die Late Night Show“ stellte ihr Can Kaplan Samstagnacht die Frage aller Fragen. Big Brother sagt: Herzlichen Glückwunsch!

Egoistisch? Menderes zeigt Zähne

Menderes ist sauer: Die Bewohner:innen im Loft unterstellen ausgerechnet ihm und seinem Buddy Rainer Gottwald Egoismus. Stein des Anstoßes ist eine Aufgabe von Big Brother: Die Promis müssen ihre Mitstreiter:innen im anderen Bereich einschätzen und beurteilen. Was dabei rauskommt, präsentiert Big Brother den Beurteilten auf den TV-Screens und schürt damit Diskussionen: „Wer ist am egoistischsten?”, will Big Brother wissen. Zur Überraschung aller wird bei dieser Frage über Menderes‘ und Rainers Verhalten diskutiert. Menderes würde sich aus der Gruppe zurückziehen, das sei ja auch eine Form von Egoismus, meinen Doreen Steinert und Katy Karrenbauer.

„Das hat doch nichts mit Egoismus zu tun!”, ist die DSDS-Legende empört. Als nächstes kriegt Rainer Fett weg: Sein ständiges Putzen und Kochen sei ja auch egoistisch. Unverständlich für den 56-Jährigen: „Da hat‘s ausgesehen, als ob die Räuber gehaust hätten, also haben wir sauber gemacht! Wer will denn im Dreck leben oder von dreckigen Tellern essen. Einer muss es ja tun!” Die Quittung gibt’s in der Live-Show am Abend: Bei der Nominierung vergeben Menderes und Rainer ihre Stimmen jeweils für Doreen und Katy. Und damit ist klar: Eine der beiden wird „Promi Big Brother“ heute verlassen.

Doreen oder Katy: Wer muss heute gehen?

Die Nominierung wirkt nach: Doreen möchte wissen, wer sie auf die Liste gesetzt hat und vor allem: Warum? Auf eine zufriedenstellende Antwort wartet die „Popstars”-Gewinnerin jedoch vergeblich. Rainer und Menderes weigern sich darüber zu reden, wen sie auf die Exit-Liste gesetzt haben: „Ach, sie reden nicht darüber? Und warum nicht?”, rätselt Micaela. „Weiß ich nicht, keiner reagiert, das finde ich ein bisschen…”, verzieht Doreen das Gesicht. „Ich hab‘ zwei-, dreimal nachgefragt.” Aber ohne Resultat.

Sam – Der Date Doktor

Sam Dylan ist in seinem Element: Er erzählt von vergangenen Urlaubsflirts, Dates und Dating-Apps. Was können die eigentlich? Sam klärt auf: „Es gibt eine schwule App, die nennt sich ‚Grindr’, die zeigt dir dann immer an: 10 Meter, 100 Meter, also wie weit die alle entfernt sind.” Für Box-Manager Rainer Gottwald ist das alles Neuland: „Man lernt sich ja kaum noch so kennen wie früher. Im Park oder in der Stadt. Alles nur noch online.“ Umso mehr erstaunt ihn, dass Dauersingle Menderes noch nie auf einer Dating-App unterwegs war. „Das musst du einfach mal ausprobieren! Aus Spaß! Der Oliver Pocher hat die Amira da auch kennengelernt!”, motiviert Sam den ewigen Single.

Dieser horcht auf: „Echt?” Sam spricht dem 39-Jährigen weiter Mut zu und verspricht seinem Mitbewohner seine Unterstützung: „Ich installier dir das alles und dann müssen wir das mal testen“´. Menderes‘ Zukunft malt er sich in den buntesten Farben aus: „Dann nimmst du dein Bild von ‚Promi Big Brother’, das sieht gut aus. Und dann sehen die Frauen dich, sagen ‚Wow’ und dann swipen die dich nach links. Und du guckst dir die gleichen Frauen an und wenn sie matchen, swipst du auch nach links. Und wenn du die gleiche Frau ausgesucht hast, steht da: ‚You have a Match’! Und dann könnt ihr entscheiden, wie es weitergeht.” Menderes ist angezündet – und wagt den Sprung ins Unbekannte: „Komm ich meld‘ mich bei Tinder an! Ich versuch das mal!”

Heiratsantrag bei „Promi Big Brother – Die Late Night Show“

Bei so viel Liebe verdrückt sich selbst der große Bruder ein Tränchen: Can Kaplan geht in „Promi Big Brother – Die Late Night Show" vor seiner Angebeten, Ex-Bewohnerin Walentina Doronina, auf die Knie und stellt ihr die Frage aller Fragen: „In der Zeit als du bei ‚Promi Big Brother' warst, habe ich gemerkt, dass ich einfach mein Leben nicht mehr ohne dich verbringen möchte. Ich mache es jetzt einfach!", so Can live am Samstagabend in SAT.1. Dann geht er vor Walentina auf die Knie, die ungläubig die Hände vors Gesicht schlägt. „Möchtest du mich heiraten?" Mit zittriger Stimme erlöst Walentina ihren Liebsten und haucht vollkommen überwältigt: „Ja, natürlich!" Heute Abend begrüßen Jochen Bendel und Melissa Khalaj in „Promi Big Brother – Die Late Night Show" „Big Brother"-Jahresstaffel-Gewinner Sascha Sirtl und die #PromiBB-Moderatoren Marlene Lufen und Jochen Schropp in ihrem Partykeller.