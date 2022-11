Promi Big Brother 2022: Hat Jennifer Iglesias einen Freund?

Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ steht in den Startlöchern. Zu den Kandidatinnen gehört auch Jennifer Iglesias – aber wie tickt die Beauty eigentlich? Und woher kennt man die 24-Jährige? KUKKSI verrät alle Details.

Jennifer Iglesias erster Schritt in die Öffentlichkeit ist ihre Teilnahme bei dem Dating-Format „Love Island“ (RTLZWEI) im Frühjahr 2022. Die gebürtige Düsseldorferin mit kubanischen und italienischen Wurzeln gewinnt die Staffel gemeinsam mit Nico, in den sie sich vor laufenden Kameras verliebt. Das Paar trennt sich nach einigen Monaten. Der berufliche Traum des 1,50 Meter großen Energiebündels ist es, eine Karriere als Sängerin zu starten.

Jennifer Iglesias hat von Männern genug

Vorher will sie „Promi Big Brother“ aufmischen: „Ich bin noch sehr frisch in der Branche und das ist ein riesiges Format um zu zeigen, wer ich wirklich bin. Ich glaube, dass ich von den anderen Promis viel lernen kann, vor allem, wenn alle Masken gefallen sind (lacht).“ Doch beim großen Bruder auch die große Liebe zu finden, schließt die 24-Jährige kategorisch aus: „Die Männerwelt hat mich traumatisiert. Wenn ich eins gelernt habe: Ich werde auf keinen Fall noch mal einen Mann in einer TV-Show kennenlernen.“

Darum macht die Beauty bei „Promi Big Brother“ mit

Jennifer Iglesias hat verraten, weshalb sie bei „Promi Big Brother" mitmacht. „Es war schon immer ein kleiner Traum von mir, bei ‚Promi Big Brother' mitzumachen. Es sind immer super Charaktere dabei", sagt die 24-Jährige in einem Interview mit SAT.1.

Jennifer Iglesias leidet an Laktoseintoleranz

Und was braucht sie im täglichen Leben, um sich wohl zu fühlen? „Ich habe mir abgewöhnt, von irgendwas abhängig zu sein. Rauchen, Alkohol – so was brauche ich nicht. Mir wird am meisten meine Routine fehlen: Mein Sport, Leute, die mich zum Lachen bringen, einen Abend mit meinen Freundinnen, meine Ernährung, bei der ich wegen meiner Laktoseintoleranz sehr aufpasse. Ich achte auch sehr auf meine Kalorienzufuhr, damit ich in Form bleibe (lacht). Das wird mir alles fehlen“, verriet die 24-Jährige. Die neue Staffel von „Promi Big Brother“ zeigt SAT.1 ab dem 18. November 2022. Schon gelesen? Promi Big Brother 2022: Wo ist das Haus? Hier ist der Drehort!