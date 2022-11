Promi Big Brother 2022: Das bringt Menderes Bagci auf die Palme!

Menderes Bagci ist bei „Deutschland sucht den Superstar“ nicht mehr wegzudenken. Der Kandidat ist seit der ersten Staffel dabei. Später wurde er bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zum Dschungelkönig gekürt. Der Sänger nimmt nun auch bei „Promi Big Brother“ teil.

1984 als Sohn türkischstämmiger Eltern geboren, wurde Menderes im Alter von 18 Jahren durch die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL) bekannt, in der er sich seit der ersten Staffel beharrlich Jahr für Jahr aufs Neue bewarb und durch seine Hartnäckigkeit bald Kult-Status erlangte. Trotz harscher Kritik an seinem musikalischen Talent hat sich der Langenfelder längst einen Ruf als „Sänger der Herzen“ erarbeitet und sicherte sich mit seiner sympathischen Art im Jahr 2016 sogar die Dschungelkrone.

Was sieht Menderes bei „Promi Big Brother“ als Herausforderung? „Keine Privatsphäre zu haben, das wird nicht einfach für mich. Denn es beobachten dich ja nicht nur die Kameras, sondern auch deine Mitbewohner. Und privat verbringe ich einfach viel Zeit alleine mit mir selbst.“ Den Ton in der prominentesten WG Deutschlands anzugeben, kann sich der Sänger nicht vorstellen: „Ich bin eher kein Alphatier (lacht). Aber wenn es drauf ankommt und kein anderer möchte, kann ich auch das Ruder übernehmen.“

Dann kann Menderes Bagci sauer werden

Menderes Bagci hat verraten, was ihn richtig auf die Palme bringen kann. „Was mich wirklich ärgert ist Ungerechtigkeit, wenn es nicht fair abläuft und jemand benachteiligt wird. Oder wenn Vorurteile entstehen, weil Missverständnisse nicht bereinigt werden. Wenn jemand miese Stimmung ohne triftigen Grund verbreitet. Man kann doch alles miteinander besprechen. Menschen, die allgemein total negativ sind, andere schlecht behandeln oder unnötig Streit suchen, finde ich fürchterlich“, sagt der Sänger im Interview mit SAT.1.

Und warum macht er überhaupt bei „Promi Big Brother" mit? „Eine gute Frage (lacht). Es ist eine Herausforderung für mich und ich wage gerne Neues. Der australische Dschungel ist ja schon eine Weile her und auch das hatte ich mir lange überlegt. Aber es ist einfach schön, wenn man die Möglichkeit bekommt, sich beweisen und über sich hinauswachsen zu können. Ich sehe es als Challenge. Nicht nur bei den Spielen, sondern auch persönlich: Man muss sich in eine Gemeinschaft eingliedern und sich gegenseitig unterstützen", so Menderes Bagci. Die neue Staffel von „Promi Big Brother" zeigt SAT.1 ab dem 18. November 2022.