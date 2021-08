Promi Big Brother 2021: Nominierungs-Urknall für Uwe Abel!

Ein spannendes Duell, Nominierungskarten und die erste offene Nominierung nei „Promi Big Brother“: Besonders für Uwe muss der Mittwochabend wie ein Urknall gewesen sein. Zuerst wird er für die Lösung der Aufgabe beim Duell gefeiert, nach seiner Nominierungstaktik gerät er wenig später in der Raumstation ins Visier der Lästereien. Hat er sich endgültig aus der Umlaufbahn der Sympathien katapultiert?

Nominierung mit Folgen: Nach dem Auszug von Profi-Anglerin Babs hat eine eisige Galaxie die Raumstation erreicht. Uwes Entscheidung, Ina am Mittwochabend mit seiner roten Karte zu nominieren, bringt die Temperaturen zum Gefrieren. Wie kommt die Entscheidung des Bauern bei seinen Mitbewohner:innen an? Keiner traut es sich offen auszusprechen. Aber kaum ist der 51-jährige Landwirt eingeschlafen, taut die Crew nicht nur auf, sondern entfacht in Windeseile ein Lästerfeuerwerk. „Der weiß gar nicht was sich gehört, das hat der nie gelernt“, eröffnet Ina Aogo die Runde.

Uwe Abel im Läster-Fokus

Danny redet sich richtig in Rage: „Es ist doch so, man muss ja auch kämpfen, wenn man ins Finale kommen möchte. Er ist beim Spiel heute nicht aus sich rausgekommen. Er sagt auch nie, was persönlich bei ihm los ist. Bist du bei der Show dabei oder will er sich hier durchschummeln? Du musst schon ein bisschen was von dir geben bei so einem Projekt. Der Zuschauer will ja auch was sehen. Ich werde da gerade wütend. Der hat doch bisher keine Eier gezeigt.“ Influencerin Payton gibt auch ihren Senf dazu: „Bei dem Spiel draußen hat er auch nicht richtig im Sand gesucht. Okay, er hat die Rechnung gemacht, aber das wars!“ Ina: „Irgendwas muss bei ihm passiert sein, dass er sich von mir immer angegriffen fühlt …“ Daniela Büchner unterbricht: „Ja, von mir doch auch. Ich weiß nicht, wo du mit ihm warst, aber ich war im ‘Sommerhaus’ mit ihm, sorry!“

Jörg Draeger probiert einen neuen Look

Jörg Draeger hat sich heimlich in Papis' fliederfarbene Jacke geschmissen und frohlockt: "Ich bin gespannt, wie er darauf reagiert. Entweder sagt er 'Ey cool' oder 'Wie kannst du es wagen?'" Papis flippt – im positiven Sinne – aus, und ist begeistert über den neuen Look des "Geh aufs Ganze!"-Moderators: "Wie geil ist das denn? Du schaust Hammer aus!" Im Anschluss gibt es eine Lektion im Catwalk vom Topmodel persönlich, die Jörg zum Staunen bringt. Papis fordert ihn auf: "Jetzt du! Aber seriös!" Gesagt, getan. Nach Jörgs Premiere auf dem Planeten-Catwalk folgt ein Posing im Sprechzimmer. "Jörg ist nicht schlecht als Model", lautet Papis' professionelles Urteil. "Er ist ein Profi: Er hört zu und setzt um. Kompliment. Und er weiß, was schön ist!" Dann albert er: "Ich denke, Jörg könnte bei Heidi Klum gewinnen. Deswegen würde Heidi ihn nicht nehmen." Jörg nutzt die Gelegenheit für eine Bewerbung in eigener Sache: "Ich bewerbe mich für ein Format 70plusplus. Jenseits unserer Möglichkeiten."