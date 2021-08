Promi Big Brother 2021: So geht Barbara Kijewski mit ihrem Exit um!

Schon wieder musste ein Star bei „Promi Big Brother“ gehen! Diesmal musste Barbara „Babsi“ Kijewski ihre Koffer packen. Die Profi-Anglerin erklärt bei KUKKSI, wie sie mit ihrem Exit umgeht.

Pascal Kappés war von seinem Auszug schwer getroffen und hat das Haus unter Tränen verlassen. Nun musste der nächste Star das Weltall verlassen: Die Zuschauer haben Barbara „Babsi“ Kijewski aus dem Haus gewählt. Doch anders als der „Berlin – Tag & Nacht“-Star freut sich die Profi-Anglerin eher über ihren Exit.

Barbara Kijewski nimmt ihren Exit locker

„Mir geht es nach dem Auszug sehr gut. Ich freue mich, dass ich wieder nach Hause gehen kann, auf meine Kätzchen und auf meine Freiheit“, sagt Barbara „Babsi“ Kijewski im exklusiven Interview mit KUKKSI. Es war ihr erstes Reality-Format, an welchem die Sportlerin teilnahm. „Es war für mich schon eine große Herausforderung, an einem solchen Format teilzunehmen und mit so vielen fremden Menschen unter einem Dach zu leben, die ich nicht kannte. Dazu kam auch noch der Schlaf- und Essensmangel“, so die Anglerin.

Das war für sie besonders schlimm bei „Promi Big Brother“

Barbara Kijewski genoss die handyfreie Zeit – der Bewegungsmangel war für sie das deutlich größere Problem. „Ich habe mich gefreut, eine handyfreie Zeit zu haben. Ich bin aber dennoch auch froh, dass ich mein Handy wieder habe. Das Schlimmste war für mich, dass ich nicht laufen konnte. Ich trainiere und mache gerne Sport – dem konnte man natürlich dort nicht nachgehen", erklärt die Ex-Promi BB-Kandidatin. Sie nimmt auch einiges aus der Show mit: „Für mich ist das Fazit, dass Reden so viel Wert ist. Dadurch kann man Konflikte umgehen. Für mich wurde auch erkenntlich, dass ich in mir ein paar Baustellen habe, wo ich etwas dran arbeiten muss. Zu den Baustellen gehören unter anderem negative Erfahrungen aus meiner Kindheit, was ich etwas aufarbeiten muss." SAT.1 zeigt „Promi Big Brother" täglich um 20:15 oder 22:15 Uhr.