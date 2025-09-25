Preise für Weihnachts-Snacks explodieren – „Da kannste als Familie ja mittlerweile einen Kredit aufnehmen“

Ob Zimtsterne, Nikoläuse oder Lebkuchen – die Regale in den Supermärkten sind mittlerweile voll mit Weihnachts-Leckereien. Die Preise in diesem Jahr explodieren jedoch – ein Schoko-Weihnachtsmann kostet beispielsweise mehr als acht Euro.

Alle Jahre wieder: Schon im September sind die Supermarktregale prall gefüllt mit Leckereien zur besinnlichen Zeit. Es gibt alles, was das Weihnachtsherz begehrt – von Lebkuchen, bis hin zu Spekulatius oder Schoko-Nikoläusen. Einige Naschereien gehen jedoch richtig ins Geld. Denn die Preise sind kräftig gestiegen.

Lindt-Weihnachtsmann kostet stolze 8,75 Euro

Zahlreiche Nutzer in den sozialen Netzwerken fallen bei den Preisen vom Glauben ab und posten dazu Schnappschüsse im Netz. Auf das Preisschild muss man wohl zweimal hinschauen. So ging es auch einem User auf der Plattform Reddit. Dieser postete ein Bild von einem Lindt-Weihnachtsmann – für die 200-Gramm-Variante werden stolze 8,75 Euro fällig. „Wo soll das noch hinführen?!“, fragt er in dem Post. Und fügt noch hinzu: „Da kannste als Familie ja mittlerweile einen Kredit aufnehmen für Nikolaus und Weihnachten.“

Andere User kritisieren ebenfalls die hohen Preise und lassen verlauten, dass sie auf Weihnachts-Snacks lieber verzichten. „Ich finds super, mein Geiz ist inzwischen größer als die Sucht nach Zucker und Schokolade“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar unter dem Beitrag.

Preise bei Weihnachtsschokolade sind um bis zu 53 Prozent angestiegen

Laut der Bild-Zeitung sind die Preise für Weihnachts-Snacks um bis zu 53 Prozent angestiegen. Das betrifft nicht nur die Schoko-Nikoläuse, sondern unter anderem auch die beliebten Spekulatius-Kekse. Diese sind seit dem Jahr 2021 nämlich um 71 Prozent angestiegen! Die hohen Preise begründen die Hersteller mit den gestiegenen Kosten für Kakao, die Zuckerpreise, höhere Produktions-, Logistik- und Energie-Kosten.

Ein Ende der Preisentwicklung ist nicht abzusehen. Dennoch werden auch in diesem Jahr wieder viele Menschen trotz der hohen Preise für ihre Liebsten die Leckereien kaufen. Und wenn man nicht so viel Geld ausgeben will, sollte man auf Sonderangebote achten oder die Weihnachts-Schoki erst im Januar kaufen. Denn dann ist diese extrem heruntergesetzt.