Preis steigt weiter: Deutschlandticket soll bald 63 Euro im Monat kosten

Nach monatelangem Ringen ist die Entscheidung gefallen. Das Deutschlandticket wird ab Januar teurer. Fahrgäste müssen demnach künftig 63 Euro blechen.

Erst zum Jahresanfang war der Preis von 49 auf 58 Euro angehoben worden. Und nun wird das Deutschlandticket schon wieder teurer: Ab Januar werden dafür monatlich 63 Euro fällig. Darauf haben sich die Verkehrsminister der Länder geeinigt.

Die Finanzierung des Deutschlandtickets sorgte schon länger für Zündstoff. Bund und Länder schießen jeweils 1,5 Milliarden Euro pro Jahr dazu und stritten zuletzt über eine Erhöhung des Betrags, wie die Bild-Zeitung berichtet. Auch die Kostenerstattung an die Verkehrsbetriebe in den Kommunen bleibt ungerecht. Die langfristige Verteilung der Gelder bleibt ungeklärt, nachdem das Deutschlandticket im Jahr 2023 kurzfristig eingeführt wurde. Insgesamt hat die Deutsche Bahn mehr Tickets verkauft, als lokale Verkehrsverbunde.