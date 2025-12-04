Traurige Nachricht aus den USA: Pornostar Scott Finn ist im Alter von 27 Jahren verstorben. Das geht aus einem Online-Nachruf hervor, den seine Familie aus Ogden (US-Bundesstaat Utah) verfasst hat.

Der bisexuelle US-Pornodarsteller Rhett Douglas Messerly, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Scott Finn, ist am 23. November im Alter von 27 Jahren gestorben.

Emotionales Statement seiner Familie

Bekannt war Scott Finn vor allem als Darsteller in Pornofilmen. In einem Nachruf auf einer Gedenkseite bestätigten seine Angehörigen die traurige Todesnachricht. „Mit schweren und trauernden Herzen geben wir den Tod unseres Sohnes, Bruders und Onkels bekannt“, heißt es in einem Statement der Familie.

„Er hatte besonders viel Mitgefühl für Frauen in Not, sei es, dass er ihnen half, ihr Auto aus dem Schnee zu befreien, ihnen eine Mahlzeit anbot oder ihnen half, sich in ihrer Situation sicher zu fühlen. Sein ganzes Leben lang zog er Freunde an, weil er die immense Fähigkeit besaß, Menschen so zu akzeptieren, wie sie waren, ganz gleich, wie sie zu ihm kamen“, heißt es weiter.

Als Kind spielte er gerne Football und Baseball und sprang auf dem Trampolin. „Neben seinem sportlichen Talent war er auch ziemlich wettbewerbsorientiert – selbst bei Kartenspielen, die in handfesten Prügeleien mit seinen Geschwistern enden konnten. Rhett liebte es außerdem, auf Bäume zu klettern, und wurde gelegentlich von der Feuerwehr heruntergeholt, wenn er zu hoch hinaufgeklettert war“, schreiben die Angehörigen in dem Nachruf.

Scott Finn war vor allem in der schwulen Community beliebt

Im Juni sprach er in den sozialen Netzwerken offen über die schwere Zeit nach seiner Scheidung. Öffentlich bekannt wurde Rhett Douglas durch seine Arbeit für verschiedene Plattformen. Er startete seine Karriere im Jahr 2016 und wirkte seitdem an weit über einhundert Filmen mit. Nach Angaben der Next Door Studios, wo er einen exklusiven Mehrjahresvertrag unterschrieben hatte, war er in der schwulen Community als Darsteller sehr beliebt.