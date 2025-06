Polizei-Einsatz im Fastfood-Laden: Kunde wählt Notruf wegen Salatblatt auf Burger

Der Streit in einem Fastfood-Restaurant ist völlig eskaliert! In Hanau wurde ein Polizeieinsatz wegen eines Salatblattes in einem Burger ausgelöst.

Das Salatblatt im Burger gehört für die meisten wohl dazu. Doch ein Kunde in einem Fastfood-Restaurant in Hanau sah das wohl anders. Der Mann ging mit seiner Familie in das Lokal und hat einen Burger ohne das obligatorische Salatblatt bestellt. Dann war die Mahlzeit fertig – und das Salatblatt war dann doch in dem Burger vorhanden. Das brachte das Fass zum Überlaufen und der Kunde wählte den Notruf. Daraufhin eskaliert die Situation – die Polizei musste eingreifen und den Salatblatt-Zoff schlichten.

„Der Salat hatte bereits Wellen geschlagen“

„Als dennoch ein solches den Weg zwischen die Brötchenhälften fand, war das Maß offenbar voll“, heißt es in dem Polizeibericht laut der Bild-Zeitung. Zwar hatten sich die Mitarbeiter des Lokals kulant gezeigt und wollten den Kaufpreis erstatten – jedoch war der Kunde wegen des Salatblattes außer sich: „Trotz eines Umtauschs und Rückerstattung des Kaufpreises durch das Restaurantpersonal konnte der Unmut nicht restlos beigelegt werden – der Salat hatte bereits Wellen geschlagen.“

Der Zoff um die korrekte Burger-Zusammenstellung soll sich dann noch eine Weile hingezogen haben, wie die Polizei weiter berichtet. Weitere polizeiliche Maßnahmen waren jedoch nicht notwendig, heißt es weiter. Der Konflikt erwies sich nicht gerade als knackig, wie ein frisches Salatblatt – stattdessen soll der Streit zäh wie ein schlecht gebratenes Stück Fleisch gewesen sein.

Einen solchen Einsatz hat die Polizei wohl nicht alle Tage erlebt und dürften wohl zuerst nach der versteckten Kamera gesucht haben. Irgendwann hat sich der Kunde dann wieder beruhigt – und hat das Lokal mit seiner Familie verlassen. Auch die Polizisten rückten dann wieder ab.