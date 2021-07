Pietro Lombardi: Schlussstrich! Kompletter Rückzug aus der Öffentlichkeit

Diese Ankündigung ist für die Fans ein Schock! Pietro Lombardi hat bei Instagram verkündet, sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen zu wollen und eine Auszeit von den sozialen Netzwerken zu nehmen.

Was ist nur bei Pietro Lombardi los? Eigentlich postet der Sänger täglich neue Schnappschüsse oder auch Videos. Doch damit ist es zumindest vorerst dabei: Der Sänger hat in einem emotionalen Post verkündet, sich zurückziehen zu wollen – zumindest vorerst. „Ich möchte mich für eine bestimmte Zeit zurückziehen aus der Social-Media-Welt und der Öffentlichkeit. Ihr kennt mich und ihr wisst genau, was für ein Mensch ich bin. Normalerweise bin ich immer ein lustiger, positiver und verrückter Pietro. Ich liebe es euch mitzunehmen, mit euch live zu gehen, euch mit auf meine Konzerte zu nehmen und euch Kraft, Energie & positive Energie geben. Aber das kann ich alles nur machen, wenn es mir auch so geht, wie mich meine Familie „TEAM LOMBARDI“ kennt & das tut es aktuell nicht“, schreibt Pietro Lombardi bei Instagram.

Pietro Lombardi zieht sich zurück

Und weiter verkündet Pietro Lombardi: „Ich könnte niemals in die Kamera lachen & euch sagen, dass alles mega ist, wenn es nicht so ist! Aktuell fehlt mir die Kraft & Energie. Viele Dinge fange ich gerade an und breche sie dann wieder ab, egal ob meine Musik, Diät oder andere Projekte. So bin ich normal nicht, ich ziehe normal alles durch, wenn ich was ändern möchte… das zeigt mir ‚Okay Pietro, hier stimmt was nicht'“.

Pietro Lombardi gehe es derzeit nicht gut – das ist der Grund, weshalb er sich für eine bestimmte Zeit zurückziehen will. „Team Lombardi, aktuell brauche ich Zeit für mich und möchte mich neu aufstellen & dazu muss ich mich etwas aus der Social-Media-Welt zurückziehen. Eins wird sich niemals ändern: Ich bin loyal, ehrlich und ich glaube ich habe ein gutes Herz“, so der Sänger. Nach seiner Auszeit will er mit voller Engerie wieder zurückkehren – wann das jedoch sein wird, ist unklar…