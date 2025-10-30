Connect with us

    Pietro Lombardi meldet sich aus dem Krankenhaus bei den Fans

    Pietro Lombardi
    Nach einer Horror-Nacht hat sich Pietro Lombardi aus dem Krankenhaus gemeldet. Zu einer Untersuchung befindet sich der Sänger derzeit in ärztlicher Obhut.

    Pietro Lombardi hatte kürzlich eine schreckliche Nacht erlebt. „Der Moment, wenn du mitten in der Nacht aufwachst, keine Luft kriegst und dich einfach übergeben musst. Ohne Grund, ohne Vorwarnung. Keine Ahnung, was das war. Hoffe einfach, morgen ist besser“, schrieb der 33-Jährige in einer Instagram-Story.

    „Hatte für einen kurzen Moment echt innerlich Angst und so eine richtige Panik“

    Der „Phänomenal“-Interpret schrieb weiter: „Hatte sowas noch nie in meinem Leben. Es war so komisch und ist es irgendwie immer noch. Ich krieg kaum Luft, der ganze Rachen ist zu und brennt. Hatte für einen kurzen Moment echt innerlich Angst und so eine richtige Panik. Jetzt hat sich mein Körper ein bisschen beruhigt, aber irgendwie spüre ich, dass irgendwas nicht stimmt.“

    Kim Virginia im Dschungelcamp 2024
    Kim Virginia Hartung meldet sich aus dem Krankenhaus

    Sein Statement schließt er mit folgenden Worten ab: „Kann natürlich auch sein, dass viel davon einfach im Kopf passiert. Ich dachte wirklich, ich ersticke und was mir so Angst gemacht hat, war, dass es einfach aus dem Nichts kam. Mitten im Schlaf. Dieses ‚keine Luft‘-Gefühl hat mich geweckt. Versuch jetzt irgendwie runterzukommen und vielleicht wieder zu schlafen.“

    „Macht euch keine Sorgen“

    Nun hat sich Pietro Lombardi aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet und gibt Entwarnung. „Macht euch keine Sorgen. Alles gut“, schrieb der Sänger. Nähere Informationen hat der Musiker jedoch nicht preisgegeben. Er bedankte sich für die Unterstützung und das Mitgefühl seiner Community. Trotz der Beschwerden zeigt sich Pietro Lombardi kämpferisch und blickt optimistisch in die Zukunft.

