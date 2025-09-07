Pietro Lombardi: Klares Statement – Bereut er sein Tattoo für Laura Maria Rypa?

Seine drei Söhne gingen ihm bereits unter die Haut – vor einigen Monaten hat sich der Sänger auch das Auge von Laura Maria Rypa auf den Handrücken tätowieren lassen. Bereut er nun den Körperschmuck nach der Trennung?

Im Januar wollte Pietro Lombardi seiner mittlerweile ehemaligen Verlobten einen besonderen Liebesbeweis machen. Er hat sich nämlich das Auge von Laura Maria Rypa auf seinen Handrücken tätowieren lassen. „Ihr Blick, meine Stärke“, schrieb er damals dazu bei Instagram. „Oha! Wie schön“, schrieb sie damals in den Kommentaren.

Das Tattoo sollte damals eine besondere Überraschung werden. Denn Laura Maria Rypa wusste von nichts. „Gemacht habe ich es in Düsseldorf. Laura wusste von nichts. Ich hatte ihrer Freundin geschrieben und nach einem schönen Bild ihrer Augen gefragt“, sagte Pietro Lombardi damals in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Der Termin beim Tätowierer dauerte nur 40 Minuten. „Ich glaube, ein starkes Auge am Körper hilft immer. Vor allem jetzt, wenn ich wieder öfter unterwegs bin, habe ich sie immer ein Stück bei mir. Außerdem hat sie wunderschöne Augen“, so Pietro Lombardi.

Und er verriet damals auch, wie Laura Maria Rypa auf das Tattoo reagierte: „Sie war überrascht, aber sie liebt es! Sie war echt emotional, weil das schon ein extremer Beweis ist, dass ich in meinem Leben keine andere Frau mehr möchte und wir alles gemeinsam meistern. Jetzt erst recht, wo der eine oder andere Zweifel an unserer Beziehung hat.“

Bereut Pietro Lombardi das Liebes-Tattoo?

Ihre Liebe ist Geschichte, aber das Tattoo bleibt – aber bereut Pietro Lombardi den Körperschmuck? Genau das wollte ein Fan in einer Fragerunde bei Instagram wissen. „Bereust du dein Augen-Tattoo auf deiner Hand?“, lautete die Frage. Die knappe Antwort von Pietro Lombardi lautete „Nein“.

Es ist nicht der einzige Promi, welcher ein Liebes-Tattoo nach der Trennung trägt. Ein Beispiel ist Florian Silbereisen, welcher noch das Gesicht von Helene Fischer auf dem Oberarm trägt. Ähnlich ist es auch bei Sophia Thomalla, welche das Gesicht von Ex-Freund Till Lindemann auf ihrem Arm hat.