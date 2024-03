Pia Tillmann und Zico Banach verraten den Namen ihres Babys!

Pia Tillmann und Zico Banach könnten kaum glücklicher sein! Das Paar hat vor wenigen Tagen die Geburt ihres Babys verkündet. Nun haben sie auch den Namen des Kindes verraten.

Eine Woche nach der Geburt melden sich Pia Tillmann und Zico Banach bei ihren Fans. „Und plötzlich hat alles einen Sinn“, schreiben die beiden zu zahlreichen Schnappschüssen. Die Bilder sind offenbar kurz nach der Entbindung entstanden. Und auch der große Bruder, Pias sechsjähriger Sohn Henry, durfte den Nachwuchs direkt kennenlernen.

Pia Tillmann verrät einige Details zur Geburt

Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ sowie ihr Freund haben einige Details zur Geburt sowie den Namen des Kindes verraten. „Pepe Moe Banach kam mit 55,5 cm und 4.370 Gramm per Kaiserschnitt gesund, munter und vollkommen perfekt zur Welt. Wir sind alle voller Liebe, Glück und Dankbarkeit“, schreiben die beiden bei Instagram.

Weiter schreibt Pia Tillmann: „Seit dem 21.03.2024 um 08:38 Uhr morgens ist unsere kleine Patchwork-Familie ein Stück vollkommener.“ In einem weiteren Reel geben die beiden weitere Einblicke in das turbulente Familien-Leben. Das Paar will nun die Zeit mit ihrem Sohn in vollen Zügen genießen.

Fans freuen sich riesig für die Familie. „Von Herzen alles Liebe für den Kleinen und euch natürlich eine wunderschöne Kennenlern- und Kuschelzeit“, heißt es in einem Kommentar. „Herzlichen Glückwunsch, ihr beiden. Ganz viel Glück und Freude mit dem Kleinen“ und „Toller Name, tolle Familie, ich wünsche euch alles Gute. Und nur das Beste für euch“, schreiben die Fans bei Instagram. Auch TV-Kollegin Paulina Ljubas gratuliert Pia und Zico zur Geburt ihres Sohnes: „Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Ganz viel Glück und Gesundheit.“

Vor wenigen Tagen meldete sich Pia Tillmann bereits bei ihren Fans. „Nur als kurzes Lebenszeichen: Es geht uns traumhaft und wunderbar. Wir genießen momentan die erste Zeit zusammen als Familie, lernen uns kennen und sind einfach nur voller Euphorie, Glück und Liebe!“, schrieb sie in einer Instagram-Story.