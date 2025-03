Pfleger Rashid möchte die Beerdigung von Oma Lotti bezahlen – doch seine Follower haben etwas dagegen

Oma Lotti und ihr Pfleger Rashid Hamid verband eine einzigartige Freundschaft. Die beiden wurden zu Internet-Stars – doch nun ist sie im Alter von 93 Jahren verstorben. Der Pfleger will die Beerdigung bezahlen – seine Follower haben jedoch etwas dagegen.

Rashid Hamid teilte seinen Alltag als Pfleger von Oma Lotti – und machte aus ihr eine Internet-Berühmtheit. Er war jedoch nicht nur ihr Pfleger, sondern zwischen den beiden entstand eine einzigartige Freundschaft. Knapp 800.000 Follower folgen ihm bei Instagram. Tausende Menschen wünschen Oma Lotti eine gute Reise und bedanken sich bei Hamid für seine Leistung als Pfleger.

Der Pfleger hat sich in einer emotionalen Nachricht von Oma Lotti verabschiedet. „Mir fehlen die Worte, und es tut mir unendlich leid, euch das leider mitteilen zu müssen. Ich kann es selbst noch kaum glauben, denn meine beste Freundin -die Oma Lotti- ist verstorben und hat vor uns diese Welt verlassen. Für mich war Oma Lotti nicht nur eine Patientin, Sie war ein ganz besonderer Mensch, bei der ich mich wie Zuhause gefühlt habe. Unsere besondere Freundschaft hat die Herzen verschiedener Generationen erobert -von groß bis klein. Unsere besondere Bindung hat vielen Menschen ein Lächeln geschenkt und das, obwohl diese in einer sehr schwierigen Phase waren“, schrieb der Pfleger bei Instagram.

Pflege-Influencer will Beerdigung bezahlen: „Ich habe mich dazu entschlossen, das alles zu übernehmen“

Oma Lotti hatte keine Angehörigen – und genau deshalb will Rashid Hamid die Beerdigung zahlen. In einem solchen Fall sei es so, dass der Staat für die Kosten einer anonymen Bestattung „irgendwo“ aufkomme. Laut ihm habe Oma Lotti jedoch mehr verdient, als nur eine anonyme Beerdigung. „Ich habe mich dazu entschlossen, das alles zu übernehmen“, teilte er mit.

Seine Community würde sich ebenfalls an den Kosten beteiligen

Bereits am Mittwoch habe er dazu einen Termin, um „einen wunderschönen Platz hier in Bergedorf oder Umgebung finden“. Seine Follower sind zutiefst berührt, dass Rashid Hamid die Kosten für die Beerdigung übernehmen will – jedoch haben sie auch etwas dagegen. Denn die Community würde sich gerne an den Kosten beteiligen. „Wenn wir alle einen kleinen Beitrag dazu leisten, das ist doch das mindeste, was wir für Oma Lotti tun können. Sie ist ja schließlich auch ein klein bisschen unsere Oma geworden“, heißt es beispielsweise in einem Kommentar. Und auch ein weiterer Nutzer meint: „Oma Lotti hat mir so viel Freude bereitet und jetzt möchte ich sie gerne unterstützen, damit sie würdig bestattet wird.“ Ob der Pflege-Influencer dem Wunsch seiner Follower nachkommt, bleibt abzuwarten.

So kam es zu der Freundschaft zwischen Rashid Hamid und Oma Lotti

In einem weiteren Post hat Rashid Hamid verraten, wie es zu der besonderen Freundschaft mit Oma Lotti kam. „Viele von euch stellen sich natürlich die Frage, wie ich die Oma Lotti überhaupt kennengelernt habe. Aus gesundheitlichen Gründen musste die letzte Bezugsperson, die für Oma Lotti da war, Hamburg verlassen und diese Person war zeitgleich mein Patient gewesen. Bevor er Hamburg verließ, gab ich ihm ein Versprechen, mich um Oma Lotti zu kümmern. Daraus entwickelte sich innerhalb von 2 Jahren eine besondere Freundschaft! Ich hätte mir niemals vorstellen können, so eine enge Bindung aufzubauen mit einer Person, die mehr als 60 Jahre älter ist als ich“, schreibt er bei Instagram.