Peter Klein: Unfall während Dreharbeiten – So geht es ihm jetzt

Peter Klein hat sich bei Dreharbeiten schwer verletzt. Der Reality-Star hat sich eine Sehne an der Kniescheibe aufgerissen und musste operiert werden. Auf der Premiere der neuen Realityshow „The Power“ hat er verraten, wie es ihm jetzt geht.

Seit Wochen ist Peter Klein nach einem Unfall bei Dreharbeiten außer Gefecht gesetzt. Der Mallorca-Star kann kein Autofahren, auch Auftritte sind nicht möglich und ist im Alltag sehr eingeschränkt. Yvonne Woelke hilft Peter Klein, wo sie nur kann.

„Ich habe mir die Sehne an der Kniescheibe abgerissen“

„Ich habe mich vor zehn Wochen bei Dreharbeiten verletzt. Ich habe mir die Sehne an der Kniescheibe abgerissen und musste operiert werden. Es ist ein langer Prozess. Aber es geht schon wieder und ich befinde mich auf dem Weg der Besserung“, sagt Peter Klein auf der Premiere der neuen Realityshow „The Power“ im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Peter Klein kam mit Krücken zur „The Power“-Premiere

Zur Premiere kam Peter Klein nach wie vor mit Krücken – jedoch hofft er, dass er diese bald los ist: „Ich hoffe, dass es mit den Krücken bald vorbei ist. Vielleicht muss ich diese noch ein oder zwei Wochen benutzen. In der nächsten Woche gehen wir in die Belastung rein und ich hoffe dann, dass ich die Krücken weglassen kann. Aber es ist sehr nervig.“

Peter Klein und Yvonne Woelke haben zahlreiche Pläne auf Mallorca – doch diese müssen aufgrund der schmerzhaften Verletzung noch etwas warten. „Gesundheit ist erstmal das Wichtigste, um wieder fit zu werden. Danach sind auf Mallorca einige Dinge geplant – wir wollen etwas umbauen und renovieren. Aber alles mit Gemach, denn durch die Verletzung bin ich seit mehreren Wochen außer Gefecht gesetzt und konnte nichts machen“, so Peter Klein. Und auch Yvonne Woelke stimmt zu: „Gesundheit steht erstmal an erster Stelle.“

Trotz aller Einschränkungen hat es sich Peter Klein nicht nehmen lassen, gemeinsam mit Yvonne Woelke auf der Premiere der neuen Joyn-Realityshow „The Power“ vorbeizuschauen. Auf das neue Format freut sich der Reality-Star: „Wir sind sehr gespannt auf ‚The Power‘ und haben im Vorfeld bereits viel darüber gelesen. Es geht um Intrigen, Manipulation und jeder muss schauen, Strategien entwickelt, um andere herauszuboxen. Ich bin sehr gespannt.“