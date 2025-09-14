Peter Klein und Yvonne Woelke: Bittere Abrechnung mit Reality-TV

Sowohl Peter Klein als auch Yvonne Woelke waren in einigen Realityformaten zu sehen. Doch nun rechnen die beiden mit einigen Stars aus dem Genre ab.

Ihr Reality-TV-Debüt gab Yvonne Woelke bei „Das große Promi-Büßen“. Und auch Peter Klein war in Realityformaten zu sehen – dazu zählt beispielsweise „Promi Big Brother“.

Peter Klein hat verraten, was ein gutes Realityformat ausmacht. „Ein Realityformat braucht ein gutes Konzept, dass die Leute auch dranbleiben. Es ist immer schwierig, wenn der jeweilige Protagonist das nicht richtig ausfüllen oder bedienen kann. Das wird sehr schnell langweilig für den Zuschauer. Da ist auch die Produktion gefragt, was man entwickelt. In so einem Format wie ‚The Power‘, wo Intrigen eine Rolle spielen, könnte das für den Zuschauer sehr interessant sein. Ständige Streitgeschichten oder Liebesgeschichten mit dem Ex werden irgendwann langweilig für den Zuschauer“, sagt Peter Klein im exklusiven Interview mit KUKKSI auf der Premiere der Joyn-Show „The Power“. Yvonne Woelke fügt hinzu: „Der Cast, einen Mix aus Alt und Jung, sowie eine gute Story.“

Das macht einen guten Realitystar aus

Vor allem entscheidend sei der Cast. Und als Realitystar sollte man einige Dinge haben: „Ein guter Realitystar muss eine Persönlichkeit mitbringen, man muss unterhalten können und bereit sein, sich auch etwas zu streiten“, so Peter Klein. Auch Yvonne Woelke meint: „Ein Realitystar sollte lustig sein und sich nicht alles gefallen lassen.“

Streit gehöre in eine Realityshow dazu – jedoch sollte man nicht die Grenzen überschreiten. Doch genau das ist in einigen Formaten vorgekommen – so musste beispielsweise in der vergangenen Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ die Produktion eingreifen, nachdem es beinahe eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen den Protagonisten gegeben hatte. Aufgrund eines Rassismus-Eklats hat SAT.1 einige Szenen aus der Realityshow „Villa der Versuchung“ gar nicht zeigen können.

„Mittlerweile wurden die Grenzen überschritten“

„Es gibt aber auch Grenzen in einem Realityformat. Mittlerweile wurden die Grenzen überschritten. Jeder denkt, umso mehr Krawall, umso mehr Sendezeit bekommt man und wird mehr gesehen. Das finde ich etwas langweilig“, so Yvonne Woelke zu KUKKSI.

„Die rutschen dann schnell ins Asoziale ab“

Und auch Peter Klein rechnet mit einigen Realitystars ab: „In den Formaten fallen zu viele Beleidigungen. Es ist manchmal ganz schlimm anzusehen, mit welchem Niveau sich manche bewegen. Das hat nichts mit einem normalen Streit zu tun. Man kann sich streiten, aber da muss man ein gewisses Niveau halten. Bei vielen geht das verloren und das finde ich etwas schade. Denn die rutschen dann schnell ins Asoziale ab. Das macht die Formate auch kaputt. Die Reality-Szene verliert dadurch auch an Ansehen, weil jeder denkt, man ist nur noch dort, um sich zu streiten.“