PETA will Micaela Schäfer anzeigen: So reagiert das Erotikmodel auf die Vorwürfe

Die Tierschutzorganisation PETA bezeichnet den Auftritt von Micaela Schäfer mit einem echten Affen auf der Dschungelcamp-Party von Julian F.M. Stoeckel als „geschmacklos“. Das Erotikmodel weist die Vorwürfe zurück und stellt klar: Das Tier war in den besten Händen.

Der Auftritt von Micaela Schäfer mit einem Affen im Blitzlichtgewitter bei der Dschungelcamp-Party von Julian F.M. Stoeckel hatte die volle Aufmerksamkeit – nicht nur von Journalisten vor Ort, sondern jetzt auch von Tierschützern. Die Tierschutzorganisation PETA meint, dass Affen auf dem roten Teppich nichts zu suchen haben und dass der Auftritt geschmacklos gewesen sei.

„Derartige Auftritte sind eine grauenvolle Tortur für die sensiblen Wildtiere“

„Affen haben auf einem roten Teppich nichts zu suchen – derartige Auftritte sind eine grauenvolle Tortur für die sensiblen Wildtiere“, sagt Biologin Dr. Yvonne Würz, PETAs Fachreferentin für Tiere in der Unterhaltungsindustrie, gegenüber RTL. „Außerdem sendet es die falsche Botschaft, dass Lebewesen zur menschlichen Belustigung benutzt werden dürfen. Wir hoffen sehr, dass wir Frau Schäfer zum Umdenken bewegen können – Tiere sind fühlende Mitgeschöpfe, keine Accessoires!“, so die Expertin weiter.

So reagiert Micaela Schäfer auf die Vorwürfe

Am Dienstagmorgen haben wir Micaela Schäfer erreicht und sprechen die Nacktschnecke auf die Vorwürfe von PETA an. „Das Äffchen wurde durch eine professionelle Tieragentur vermittelt und frühzeitig beim Veterinäramt angemeldet und genehmigt. Vor Ort war eine Tiertrainerin, für die das Wohl des Tieres an erster Stelle steht sowie eine Tierärztin, die das Äffchen vorab untersucht hat“, sagt Micaela Schäfer zu KUKKSI.

Eine Anzeige sei bei ihr noch nicht eingegangen: „Davon weiß ich bisher nichts.“ Sie stellt aber auch klar: „Ich finde die Organisation PETA sehr wichtig und habe großen Respekt vor der Arbeit, aber in diesem Fall wurden alle Vorkehrungen getroffen, um das Wohlbefinden des Äffchens an erster Stelle stehenzulassen.“

Bereits am Freitagabend auf der Dschungelcamp-Party sagte Micaela Schäfer im exklusiven Interview mit KUKKSI: „Es war ein ganz tolles Gefühl mit dem Affen. Ich hatte davor noch nie ein Affe auf dem Arm und der war auch sehr liebenswürdig. Ich durfte ihn davor auch schon treffen und haben uns kennengelernt. Es war auch eine Veterinärmedizinerin dabei. Wir haben darauf geachtet, dass der Affe keinen Stress hat.“