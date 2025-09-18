Connect with us

    Penis-Eklat live im TV: Daniela Büchner rechnet nach Nackt-Performance mit Stefan Raab ab

    Stefan Raab und Daniela Büchner
    RTL / Raab Entertainment / Willi Weber | KUKKSI Mallorca / Oliver Stangl

    Die umstrittene Penis-Performance hat die Zuschauer fassungslos zurückgelassen. Reality-Star Danni Büchner reagiert fassungslos auf die neueste Ausgabe der „Stefan Raab Show“.

    Am Mittwoch lief die dritte Ausgabe der „Stefan Raab Show“ bei RTL. Was die Zuschauer sahen: Einen Penis, mit welchem Kunststücke vorgeführt wurden – unzensiert und zur besten Sendezeit. Ganze vier Minuten präsentierte der „Puppetry of the Penis“ (Puppenspiel des Penis) sein bestes Stück – in verschiedenen Variationen. Sein Glied wurde mal zu einem Küken, dann zu einem Hot Dog und einem Hamburger. Obendrauf gab es noch nackte Menschen von der NACKTionalmannschaft im Publikum.

    Dieser Penis-Auftritt machte nur die Quoten geil, aber nicht die Zuschauer. Diese reagierten auf das männliche Genital fassungslos und fanden den Auftritt beinahe schon ekelerregend.

    "Stefan Raab Show"
    "Unterste Schublade": Zuschauer nach Penis-Aktion bei Stefan Raab völlig verstört

    „Die Show heute war so ziemlich das Jämmerlichste, was ich je im TV gesehen habe“

    Die Kritik hat nicht lange auf sich warten lassen. Denn zahlreiche Zuschauer äußerten ihren Unmut im Netz. „Wie tief will man sinken? Stefan geh lieber in Rente!“, schreibt beispielsweise eine Userin bei Instagram. „Das Niveau sinkt weiter…was kommt als Nächstes?“, fragt eine andere Person.

    Ein weiterer zeigt sich ebenfalls schockiert: „Ich bin ein großer Raab-Fan seit Vivasion-Zeiten, aber die Show heute war so ziemlich das Jämmerlichste, was ich je im TV gesehen habe. Nein, das heute war nicht frech oder cool, sondern einfach nur plump und hilflos.“

    Daniela Büchner rechnet mit Stefan Raab ab

    Nicht nur Fans, auch Stars rechnen knallhart mit Stefan Raab ab – so auch Daniela Büchner. „Ich war erstmal komplett schockiert und dachte, das kann ja nicht sein, dass das um 20.15 Uhr im Fernsehen läuft. Und natürlich meine Kinder und viele andere Kinder sind um diese Uhrzeit noch wach. Ich kann es gar nicht in Worte fassen – ich bin einfach schockiert“, erklärt der Reality-TV-Star im exklusiven Interview mit KUKKSI.

    „Es wurde ganz klar eine Grenze überschritten“

    Daniela Büchner erzählt uns weiter: „Es wurde ganz klar eine Grenze überschritten. Ich verstehe, dass es vielleicht marketingmäßig gut war, weil jetzt jeder darüber spricht – aber auf welche Kosten? Auf Kosten von Kindern, die dort zufällig hereinschauen und jetzt total verstört sind.“

    Bereits zuvor hatte sich Daniela Büchner in einer Instagram-Story geäußert. Eigentlich sei sie ein RTL-Fan – aber die Penis-Aktion kann sie nicht nachvollziehen: „Also ganz ehrlich, ich hab grad die Stefan Raab Show gesehen… das war’s! Das war’s! Ich hab es gesehen bis heute, weil ich dachte: geil, Stefan Raab, den kennen wir alle. Aber DAS heute. Wow, wow, wow! Meine Tochter lief hier rum. Also bei aller Liebe…“

