Paulina Ljubas: „Sommerhaus“-Eklat um Silva Gonzalez – Stefanie droht ihr mit rechtlichen Schritten

Das Drama der „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten geht in die nächste Runde. Hat der Eklat nun weitere Konsequenzen? Paulina Ljubas droht nun sogar mit rechtlichen Schritten.

Paulina Ljubas behauptete im Netz, dass Silva Gonzalez seine Frau Stefanie Schanzleh während der Dreharbeiten zu „Das Sommerhaus der Stars“ geschubst habe. Laut ihren Aussagen habe RTL die Szenen nicht gezeigt.

Stefanie Schanzleh bezeichnete die Behauptungen von Paulina Ljubas zunächst als „Humbug“. Doch nun nimmt das Drama eine neue Wendung: Stefanie Schanzleh drohte wegen der Behauptungen über ihren Ehemann Silva Gonzalez mit rechtlichen Schritten.

„Diese Art von Behauptung ist nicht nur unwahr, sondern auch rufschädigend“

„Das ist eine falsche Darstellung. (Silva) hat mich nicht geschubst, das ist schlichtweg nicht passiert. Diese Art von Behauptung ist nicht nur unwahr, sondern auch rufschädigend“, stellt die Musikerin bei Instagram klar. Weiter lässt sie verlauten: „Wenn weiterhin falsche Aussagen verbreitet werden, behalten wir uns rechtliche Schritte vor.“

Die Kandidatin meint, dass RTL solche wichtigen Szenen nicht aus der Show geschnitten hätte, wenn sie wirklich passiert wären. Und was meint Paulina Ljubas? Sie bleibt bei ihrer Ansicht: „Zeigt mich doch an. Mir ist das scheißegal, weil noch einmal: Ich weiß, was ich gesehen habe. Es haben mittlerweile schon sechs Leute in der Öffentlichkeit bestätigt.“ Zudem hätten sich nicht nur ihr Partner Tommy Pedroni, sondern auch Edda Pilz und Michael Klotz zu den angeblichen Vorkommnissen geäußert.

Nicht nur dieser Eklat sorgt für Zündstoff. In den vergangenen Tagen hat Silva Gonzalez gegen „Sommerhaus“-Star Dennis Lodi ausgeteilt. „Der Dennis heult rum wie ein kleiner Hund. Er ist eine kleine Schw*chtel“, wetterte er. Zudem bezeichnete er den Freund von Tara Tabitha als einen „H*rensohn“. Die teils homophoben Aussagen blieben nicht ohne Konsequenzen: Sam Dylan beschloss daraufhin, den Sänger aus seiner Bühnenshow „Iconic Drama“ wieder auszuladen. „Wir dulden keine homophoben oder menschenverachtenden Aussagen“, so der Reality-Star.

RTL zeigt „Das Sommerhaus der Stars“ immer dienstags um 20.15 Uhr. Die Folgen sind vorab bei RTL+ abrufbar.