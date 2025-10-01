Connect with us

    Homophobe Aussage: Sam Dylan schmeißt Silva Gonzalez aus seiner Show

    Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh im "Sommerhaus der Stars" 2025
    RTL / Stefan Gregorowius

    Der „Sommerhaus der Stars“-Eklat zwischen Silva Gonzalez und Dennis Lodi schlägt hohe Wellen. Sam Dylan hat sich dazu entschieden, den „Hot Banditoz“-Star und seine Frau von seiner Reality-Live-Show „Iconic Drama“ auszuladen.

    RTL zeigte am 30. September 2025 die fünfte Folge von „Das Sommerhaus der Stars“. In der Episode kam es zwischen Silva Gonzalez und Dennis Lodi zu einer heftigen Auseinandersetzung. Der Zoff schlägt nicht nur bei den Mitkandidaten, sondern auch im Netz hohe Wellen – vor allem nach einer Instagram-Story von Silva Gonzalez.

    Der „Hot Banditoz“-Star teilte in den sozialen Netzwerken weiter gegen Dennis Lodi aus – mit einer Wortwahl, die bei den Usern für Kopfschütteln sorgt. „Leute, ganz ehrlich, der Dennis ist ’ne kleine Schw*chtel. […] Er ist ein absolute H*rensohn für mich dann. Über meine Frau und meine Kinder geht nichts, du H*rensohn.“, schrieb Silva Gonzalez bei Instagram.

    Karen Silva
    "The Voice Kids"-Star Karen Silva mit 17 Jahren verstorben

    Dennis Lodi kündigte an, den Musiker wegen der homophoben Aussagen anzeigen zu wollen. Silva Gonzalez muss nun weitere Konsequenzen fürchten. Eigentlich waren Silva Gonzalez und Frau Stefanie Schanzleh für die Reality-Live-Show „Iconic Drama“ eingeladen. Nach den homophoben Aussagen hat Sam Dylan das Paar wieder ausgeladen.

    „Wir dulden keine homophoben oder menschenverachtenden Aussagen“

    „Aus aktuellem Anlass: Wir dulden keine homophoben oder menschenverachtenden Aussagen. Silva Gonzalez hat solche Äußerungen in seiner Instagram-Story von sich gegeben. Aus diesem Grund werden er und seine Frau nicht mehr Teil der Gäste der ‚Sommerhaus‘-Kandidaten bei ‚Iconic Drama‘ sein“, heißt es auf dem Account der Show.

    Sam Dylan steht für Toleranz und Vielfalt. Zudem setzte sich der Reality-Star immer wieder für LGBTQ+-Themen ein und positioniert sich klar gegen Homophobie. Bisher hat sich RTL noch nicht zu diesem Thema geäußert. Es bleibt abzuwarten, ob Silva Gonzalez mit weiteren Konsequenzen rechnen muss.

