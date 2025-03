Paola Maria Koslowski: „Let’s Dance“-Kandidatin gesteht Essstörung

TRIGGER-WARNUNG | In diesem Artikel geht es um Essstörungen. Bei manchen Menschen kann dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Am Ende des Artikels gibt es einige Hilfsangebote.

Paola Maria Koslowski tanzt seit zwei Wochen über das Tanzparkett von „Let’s Dance“. Nun spricht die Kandidatin in einem Instagram-Video ganz offen über ihre Essstörung.

In den vergangenen Monaten haben die Fans von Paola Maria Koslowski bemerkt, dass die Influencerin immer dünner wird. Nun die erschütternde Wahrheit: Die 31-Jährige leidet an einer Essstörung.

Paola Maria Koslowski spricht offen über ihre Essstörung

Der Grund, weshalb sie ihre Essstörung öffentlich thematisiert: Immer wieder werden ihr Fragen zum Abnehmen gestellt. „Eine Essstörung ist ja, wenn man kein gesundes Verhältnis zu Essen hat – und das ist bei mir jetzt seit einem halben Jahr sehr, sehr stark ausgeprägt“, erklärt die „Let’s Dance“-Kandidatin in einem Instagram-Video.

„Wenn ich esse, fühlt sich das für mich wie ein Kampf an“

„Wenn ich esse, fühlt sich das für mich wie ein Kampf an“, sagt Paola Maria Koslowski. Schon beim Anblick oder Geruch von Essen werde ihr übel. Umso mehr auf sie auf ihre Gewichtsänderung angesprochen wird, umso schlimmer wird es: „Bei mir ist es so, dass ich für jedes Kilo kämpfen muss. Ich nehme schwer zu, aber ich nehme super schnell ab und wenn ich wirklich Kummer habe, habe ich gar keinen Appetit mehr. Je mehr Leute mich darauf ansprechen, oh mein Gott, du hast so abgenommen, oder, du bist ja wirklich nur noch so eine halbe Portion, umso mehr empfinde ich Druck, wodurch ich erst recht keinen Appetit mehr habe“.

Die Essstörung hat noch weitere negative Auswirkungen – so leidet Paola Maria Koslowski oft unter Schwindelanfällen. Auch das intensive Training für „Let’s Dance“ sei für die 31-Jährige eine extreme Herausforderung. Derzeit befindet sich die Kandidatin in ärztlicher Behandlung.

Über kleinere Mahlzeiten über den Tag verteilt versucht Paola Maria Koslowski wieder zu einem normalen Essverhalten zu kommen. Ihr Wunsch für die Zukunft: Einige Kilos mehr und mehr Energie, um sich wieder wohlzufühlen.

HINWEIS DER REDAKTION | Wenn du selbst an einer Essstörung leidest, kannst du dich unter 0221-892031 anonym und trotzdem persönlich vom „Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit“ beraten lassen. Die Beratung selbst ist kostenlos.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest an Depressionen oder benötigst Hilfe bei schwiereigen Themen? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.