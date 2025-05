Organ-Versagen! Bodybuilding-Star Nikita Tkachuk stirbt mit nur 35 Jahren

Die Bodybuilding-Szene ist in großer Trauer: Der russische Kraftsportler Nikita Tkachuk ist im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Der Athlet hatte zuletzt gesundheitliche Probleme.

Mit Lungen- und Nierenversagen wurde Nikita Tkachuk auf die Intensivstation gebracht. Nach einem Herzinfarkt wurde der Athlet in ein künstliches Koma versetzt und erlag kurze Zeit später an den Folgen seiner Verletzung.

„Er litt an Lungenödemen und sein Herz hörte auf zu schlagen“

Seine Frau Maria bestätigt die traurige Todesmeldung und schildert auf Instagram: „Seine Nieren versagten. Er litt an Lungenödemen und sein Herz hörte auf zu schlagen. Über die Jahre gab es viele Kämpfe. Seine Kräfte waren am Ende. Es gibt im Moment keine Worte – nur Trauer.“

Nikita Tkachuk unterschrieb einen Vertrag mit einem Pharmaunternehmen, um deren Produkte zu bewerben und begann, sich Synthol zu spritzen. Es handelt sich laut der Bild-Zeitung dabei um ein Gemisch, welches im Bodybuilding zur optischen Vergrößerung und zum künstlichen Aufpumpen der Muskulatur verwendet wird.

Später bereute der russische Kampfsportler die Injektionen. Denn sein Gesundheitszustand hat sich in den vergangenen Jahren immer weiter verschlechtert. „Ob dein Arm nun 18 oder 20 Zoll misst, was ändert das in deinem Leben? Du ruinierst damit deine Gesundheit. Es ist es nicht wert. […] Ich habe damit im Grunde meine ganze sportliche Karriere zerstört“, sagte der Bodybuilder damals in einem YouTube-Video.

Die Fans bekunden ihr Beileid, aber einige äußern sich auch kritisch. „Gesunder Lebensstil, der sich als ungesund herausstellt. Das sollte einige von euch zum Nachdenken anregen – ist es das wert? Ein Berg ausgewachsener Muskeln, die weder Kraft noch Leben haben? Das ist kein Einzelfall. Schade natürlich trotzdem“, heißt es in einem Kommentar. Ein anderer User meinte in den sozialen Netzwerken: „Er war ein intelligenter Mensch, immer für jeden da, klug. Es war mir eine Freude, ihn kennengelernt zu haben. Schockierende Nachrichten. Mein Beileid an die Familie und die Freunde.“

Der Muskelmann holte sich mit nur 21 Jahren den Titel „Master of sports“ in Russland. Unter anderem 350 kg im Deadlift, 360 kg in der Kniebeuge und 210 kg beim Bankdrücke zählten zu seinen beeindruckendsten Leistungen.