OnlyFans-Model Lily Phillips bietet Sex im Altersheim an

OnlyFans-Model Lily Phillips ist in der vergangenen Monaten immer wieder durch ungewöhnliche Aktionen aufgefallen. Nun wird es richtig skurril: Die 23-Jährige bietet jetzt Sex im Altersheim an.

Mit mehr als 100 Männern soll Lily Phillips geschlafen haben – und das an nur einem Tag. Dann die Überraschung: Das Erotik-Model sei angeblich schwanger. Kurze Zeit später stellte sich das jedoch als geschmackloser Fake heraus.

Lily Phillips sorgt jetzt mit der nächsten ungewöhnlichen Aktion für Aufsehen. Sie bittet nun Männer ab 60 Jahren, sich bei ihr zu melden. In einem anderen Video wenig später geht sie sogar noch einen Schritt weiter und spricht von „Wohltätigkeitsarbeit“ im Pflegeheim. Im Klartext: Lily Phillips bietet Sex im Altersheim an.

„Ich lasse jeden ran – auch Männer, die mein Opa oder mein kleiner Bruder sein könnten“

„Meldet euch bei mir, wenn ihr in einem Pflegeheim seid. […] Ich lasse jeden ran – auch Männer, die mein Opa oder mein kleiner Bruder sein könnten“, erklärte Lily Phillips in einem TikTok-Video. Später teilt sie einen Schnappschuss aus einem Altersheim – an ihrer Seite ist ihr „ältester Fan“ zu sehen.

Zu weiteren Aufnahmen aus dem Pflegeheim lässt das OnlyFans-Model verlauten: „Als ich sagte, dass ich nichts gegen Männer jeden Alters und jeder Statur habe, habe ich das wirklich so gemeint.“ Bei den Followern in den sozialen Netzwerken sorgt das Vorhaben für Kopfschütteln. „Nun sind die Älteren vor ihr nicht mal sicher“, schreibt beispielsweise ein User in den sozialen Netzwerken.

Auch Influencerin Tiffany hat Sex mit Senioren im Pflegeheim

Dass Influencerinnen mit älteren Männern ein Schäferstündchen im Altersheim haben, ist dagegen nicht ganz neu. Die US-Amerikanerin Tiffany bietet den speziellen Service schon länger in Seniorenheimen an. „Ich bin hier draußen und schlafe mit Senioren, die es am meisten brauchen – einige von ihnen haben es seit 1999 nicht mehr getan“, wird sie von der britischen Zeitung Daily Star zitiert.

Und weiter erklärte die Influencerin: „Ich mache das aus Spaß und baue es in meine Online-Inhalte ein, die sich die Fans gerne ansehen. Ich bewundere die vielen Qualitäten, die ältere, reifere Männer mitbringen, und ihre jahrelangen, vielfältigen Erfahrungen verleihen unseren Darbietungen eine Tiefe, mit der sich die Zuschauer identifizieren können.“