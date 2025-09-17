Connect with us

    Hi, what are you looking for?

    News

    Oktoberfest 2025: Darum gibt es dieses Jahr kein Wiesn-Herz am Himmel

    gepostet am

    Herz auf dem Oktoberfest
    IMAGO / Wolfgang Maria Weber

    Ein Kunstflieger begeisterte die letzten zwei Jahre die Besucher auf dem Oktoberfest und zauberte ein Herz an den Wiesn-Himmel. Doch darauf müssen die Münchner in diesem Jahr wohl verzichten. 

    In den vergangenen zwei Jahren malte ein Kunstflieger zum Oktoberfest-Start ein Herz an den Münchner Himmel. Doch diese Tradition fällt in diesem Jahr aus. Der Grund? Der Flugzeugmotor des Fliegers ist kaputt. Der amerikanische 280-Kilo-Koloss ist immer noch in der Werkstatt in den USA.

    In diesem Jahr gibt es kein Oktoberfest-Herz am Himmel

    „Es wird wohl erst Ende Oktober. […] Ich will das Herz mit keiner anderen Maschine fliegen. Das Flugzeug ist eine echte Münchnerin. Ein anderes wäre kein Ersatz“, sagt Pilot Sascha Odermann in der Bild-Zeitung.

    "Helene Fischer Show"
    Helene Fischer: Ihre Tochter ist auf der Welt - ZDF-Weihnachtsshow fällt dieses Jahr aus

    Sascha Odermann sagt weiter: „Die Maschine ist eine komplette Eigenentwicklung. Sie hat, für einen Kunstflieger wichtig, einen hohen Leistungsüberschuss. Dabei kann sie aber auch sehr langsam fliegen. Das ist wichtig, weil sie sonst auf dem Flugplatz in Königsdorf bei München immer die Segelflieger hochzieht.“

    Die Maschine wird von ihm gemeinsam mit dem Verein Akaflieg München gewartet – einer studentischen Forschungsgruppe an der Technischen Universität München.

    Das Flugzeug ist einzigartig: Am Steuerknüppel ist ein Knopf für Spezialeffekte verbaut. Wenn dieser gedrückt wird, wird Nebel aus der Maschine geblasen – und dann entsteht das Herz am Oktoberfest-Himmel. „Das Herz entsteht in drei Kilometern Höhe, hat einen Durchmesser von etwa zwei Kilometern. […] Ich fliege es in zwei Runden. Die Maschine kann so schön langsam fliegen, dass sie einen dicken Strich am Himmel erzeugt.“ Das Kunstwerk ist rund fünf Minuten am Himmel zu sehen.

    Weiter sagt er über das Herz: „Ich empfinde es als wunderschön, dass es nach nur zwei Jahren schon eine richtige Oktoberfest-Tradition ist.“ Doch genau darauf müssen die Besucher in diesem Jahr verzichten. Das Fliegen ist die größte Leidenschaft von Sascha Odermann. Er ist deutscher Meister im Motorkunstflug, Pilot bei der Lufthansa und Hauptflugleiter beim Segelflugzentrum Königsdorf. Für seine Wiesn-Überraschung benötigte er in den vergangenen beiden Jahren eine Sondergenehmigung der Deutschen Flugsicherung, denn während der Wiesn gilt aus Sicherheitsgründen rund ums Oktoberfest in einem Umkreis von 5,5 Kilometern ein Flugverbot.

    In this article:,

    You May Also Like

    Ein Paar beim Sex Ein Paar beim Sex

    Liebe

    Penis einführen: So geht es richtig!

    Du hast dein erstes Mal und bist richtig nervös? Und vor allem fragst du dich, wie du den Penis in die Scheide richtig einführst?...

    20.11.2019
    Glück Glück

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen haben immer Glück

    Manchmal sind wir ziemlich vom Pech verfolgt. Bei anderen scheint dagegen alles rund zu laufen – egal, was sie in ihrem Leben anpacken. Und...

    17.05.2020
    Hund im Bett Hund im Bett

    Leben

    Darum sollte dein Hund bei dir nie im Bett schlafen

    Wenn das Haustier mit im Bett schläft, ist es total kuschelig. Und klar: Die meisten machen das auch so. Das ist aber durchaus nicht...

    26.05.2023
    egoistisch egoistisch

    Horoskop

    Diese 4 Sternzeichen sind die größten Egoisten

    Einige Menschen sind besonders egoistisch und haben deshalb auch meist keine langen und festen Freundschaften. Denn sie denken nur an sich und nehmen kaum...

    19.06.2023