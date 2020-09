Offiziell bestätigt: Laura Maria ist die Freundin von Pietro Lombardi!

In den letzten Wochen gab es viele Spekulationen – jetzt ist es tatsächlich offiziell: Influencerin Laura Maria ist die neue Freundin von Pietro Lombardi. Das hat der Sänger jetzt selbst bei Instagram bestätigt.

Bereits vor einigen Tagen gab der “Phänomenal”-Interpret zu, dass es eine neue Frau an seiner Seite gibt. Der Sänger hat jedoch nicht verraten, um welche Lady es sich handelt – bis jetzt! Denn nun hat der Sänger die Katze aus dem Sack gelassen: Er ist mit Influencerin Laura Maria zusammen.

Pietro Lombardi macht seine Liebe offiziell

Sowohl der Ex-DSDS-Juror als auch der Web-Star haben ihre Liebe am Samstagnachmittag offiziell gemacht. “Es ist passiert, Leute. Es ist lange her und ich bin sehr glücklich und: Team Lombardi ist die Eins und wer gehört jetzt zu Team Lombardi?”, fragt Pietro Lombardi in einer Instagram-Story. Klar ist damit sofort: Der Sänger meint damit Laura! “Ich muss erst mal klar kommen, dass eine Frau in meiner Story ist”, so Pietro Lombardi.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an ❤️🔒 @lauramaria.rpa ich liebe dich ❤️ Ein Beitrag geteilt von Pietro Lombardi (@pietrolombardi) am Sep 19, 2020 um 7:29 PDT

Sarah Lombardi gratuliert ihrem Ex-Mann

Das Liebes-Outung hatte innerhalb weniger Minuten schon mehr als 100.000 Likes. Die Fans sind aus dem Häuschen. Seine Community wünscht dem Paar in den Kommentaren alles Gute. Darunter befinden sich auch zahlreiche Promis sowie seine Ex-Freundin Sarah Lombardi. “Alles liebe euch beiden. Freu mich für dich”, schreibt die Sängerin unter dem Liebes-Post.