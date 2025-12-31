Obdachloser US-Kinderstar Tylor Chase verwüstet Hotelzimmer

Seit Monaten sorgen sich Fans um den Ex-Kinderstar Tylor Chase. Ein ehemaliger Schauspiel-Kollege wollte helfen – und wurde bitter enttäuscht.

Tylor Chase ist vor allem aus der Serie „Neds ultimativer Schulwahnsinn“ bekannt. Der ehemalige Kinderstar lebt in Riverside auf der Straße. Von seinem früheren Co-Star Daniel Curtis Lee bekam er ein Hotelzimmer bezahlt.

Obdachloser US-Kinderstar darf in Hotel übernachten – und verwüstet Zimmer

Doch wenige Stunden nach dem Check-in meldete sich das Hotel bei Daniel Curtis Lee. Demnach habe Tylor Chase das Hotelzimmer komplett verwüstet. „Sie sind verärgert. Die Tür ist auf. Warum ist da eine Mikrowelle in der Badewanne? Der Kühlschrank ist umgekippt“, erzählt der Schauspieler in einem TikTok-Video.

Seine Familie habe bereits zuvor versucht, ihn in einem Hotel unterbringen – aber auch das habe offenbar nicht geklappt. „Die Familie hat mir gesagt, dass sie es vorher schon mit einem Hotel versucht haben und, dass es nicht funktioniert hat“, sagt Daniel Curtis Lee weiter. Denn Tylor Chase lebt nicht nur auf der Straße, sondern ist auch drogenabhängig.

Daniel Curtis Lee habe davor versucht, dass Tylor Chase in eine Klinik kommt – doch auch in den USA ist eine Zwangs-Einweisung kompliziert. Daniel Curtis Lee ist nicht sauer auf ihn, sondern auf das System. US-Medien berichten, dass ein Krisenteam für psychische Gesundheit Tylor Chase vor wenigen Tagen immerhin für 72 Stunden in eine psychiatrische Klinik brachte. Das wurde von Disney-Star Shaun Weiss und ein Bewohner von Riverside veranlasst, wie „TMZ“ berichtet. Nach der Frist wurde Tylor Chase wieder entlassen.

Shaun Weiss appelliert nun an die Politik. Daniel Curtis Lee rief unterdessen seine Community auf, ihn zu unterstützen: „Bitte bleibt bei ihm, bietet ihm einen sicheren Hafen. […] Wir müssen etwas tun, bevor es zu spät für Tylor ist.“