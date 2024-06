Nutella: Riesen-Änderung ab Herbst!

Nutella ist der beliebteste Frühstücksaufstrich und überrascht zum 60. Geburtstag mit einer Änderung: Von dem Aufstrich gibt es ab Herbst eine vegane Variante. Die umstrittene Zutat Palmöl bleibt jedoch enthalten.

Bereits jetzt wird in Deutschland pro Kopf jährlich ein Kilogramm Nutella verzehrt. Jedes Jahr werden 300.000 Tonnen der Creme produziert, wie das ZDF berichtet – das sind um die 400.000 Millionen Nutella-Gläser. Im vergangenen Jahr machte der Ferrero-Konzern einen Umsatz von 17 Milliarden Euro.

Von Nutella soll demnächst eine vegane Variante auf den Markt kommen – vorerst soll es diese in Italien geben, wie die Lebensmittelzeitung schreibt. „Nutella verändert sich, entwickelt sich weiter und hier ist die Einführung von Nutella auf Pflanzenbasis“, verkündete der Chef der italienischen Végé-Gruppe, Giorgio Santambrogio, auf dem Portal LinkedIn.

Gibt es die Vegan-Variante von Nutella auch in Deutschland?

Unklar ist, ob es die Vegan-Variante auch in Deutschland geben soll – jedoch könnte das durchaus möglich sein. Denn das Unternehmen hat eine Wort-Bild-Marke für pflanzenbasierte Variante beim Patentamt angemeldet. Künftig soll die Vegan-Variante neben der üblichen Nutella in den Supermärkten stehen. Ersetzt wird demnach lediglich das Milchpulver. Das umstrittene Palmöl bleibt jedoch enthalten. Aus gesundheitlichen Gründen soll das Pflanzenfett nur in geringen Mengen konsumiert werden. Vom Geschmack her gibt es keine Unterschiede.

72 Stück Würfelzucker in einem 400-Gramm-Glas vorhanden

Ferrero betont, dass es kein Ersatz zur üblichen Nutella sein soll – man wolle das Sortiment lediglich erweitern. Dass die pflanzliche Option jedoch weniger Kalorien hat und somit gesünder ist, ist ein weitverbreiteter Irrglaube. Kritik gibt es übrigens auch am Original-Rezept. Neben Palmöl wird vor allem der hohe Zuckergehalt kritisiert. Immerhin stecken 72 Stück Würfelzucker in einem 400-Gramm-Glas. Das Unternehmen hat erst vor einigen Tagen ein Nutella-Eis auf den Markt gebracht. Auch nach 60 Jahren erfindet sich die Schokocreme also noch neu.