Not-OP am Herzen: Heinz Hoenig liegt im Koma!

Heinz Hoenig saß 2024 noch im Dschungelcamp. Die Show brach er aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig ab. Jetzt musste die Schauspiel-Legende notoperiert werden und soll sogar im Koma liegen.

Wie schlimm steht es um Heinz Hoenig wirklich? Der Schauspieler wurde am 30. April in eine Klinik gebracht, wie RTL berichtet. Das will der Sender aus dem engeren Umfeld erfahren haben. Dort wurde der 72-Jährige am Herzen operiert – er soll sich in einem kritischen Zustand befinden.

Bereits am Donnerstag (2. Mai) wurde dem einstigen Dschungelcamp-Teilnehmer ein Stent am Herzen gesetzt. Laut RTL soll eine weitere, noch größere Operation stattfinden. Das Problem: Laut dem Sender sei Heinz Hoenig nicht versichert – die Operation würde jedoch um die 90.000 Euro kosten.

Heinz Hoenig wartet „auf eine dringende, lebensrettende Herz-OP“

Seine Frau Annika ist an seiner Seite. Auch sein Management bestätigt: „Herr Hoenig fällt leider komplett für das Musical ‘Ein bisschen Frieden’ aus, da er momentan auf der Intensivstation einer Klinik liegt und auf eine dringende, lebensrettende Herz OP wartet, die voraussichtlich morgen (3. Mai) stattfinden soll.“

Aus gesundheitlichen Gründen war Heinz Hoenig im Dschungelcamp zu fast keinen Prüfungen zugelassen. Später musste er aus der Show genommen werden. „Unser Ärzte-Team hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen. Heinz Hoenig geht es gut, er ist bei seiner Familie“, teilte der Sender damals mit. Heinz Hoenig ist mit der 33 Jahre jüngeren Frau Annika Hoenig verheiratet und hat zwei Kinder mit ihr. Aus einer früheren Ehe hat der Schauspieler zwei weitere Kinder. Heinz Hoenig wurde Anfang der 80er Jahre unter anderem mit Filmen wie „Das Boot“ berühmt.