Estefania Wollny protestiert gegen Maskenpflicht!

Estefania Wollny reicht es! In einer Instagram-Story macht sie sich ordentlich Luft und beschwert sich über die Maskenpflicht. In ihrer Schule muss man nämlich eine Mundmaske tragen und ihr geht das gewaltig gegen den Strich. Doch die Begründung, warum sie gegen die Sicherheitsmaßnahme ist, ist wirklich sehr kurios.

Das TV-Sternchen geht noch zur Schule. Durch das Coronavirus muss sie an ihrer Schule einen Mundschutz tragen. Das passt ihr aber überhaupt nicht. Sie fühlt sich gegenüber den Lehrern ungerecht behandelt – und wendet sich nun an ihre Berufsschule.

Estefania Wollny stinksauer über Maskenpflicht

Es ist nicht die Maske, die sie so auf die Palme bringt. Nein, der Grund ist ein ganz anderer. Via Instagram verrät sie in einer Story, dass sie wegen eines Mundschutzes drei Mitesser bekommen habe. ,,Ich weiß ganz genau, dass die Pickel von der Maske kommen, was mich extrem nervt“, so die 18-Jährige. „Wenn die Lehrer am Pult stehen, können die die Maske ja auch ausziehen. Für die wird eine Lösung gefunden, für uns Schüler wird keine Lösung gefunden. Das finde ich persönlich einfach ungerecht“, setzt sie fort. Etwas Einsicht kommt dann aber doch. Plötzlich zeigt sie Einsicht und meint, dass man auch andere schützen müsse. Die 18-Jährige hat dafür aber einen ganz anderen Lösungsvorschlag. ,,Man könnte auch die Schüler einfach auseinandersetzen, sodass jeder genug Platz hat und dann könnten wir die Masken ausziehen“, meint Estefania Wollny.

Beschwerde bei Berufsschule eingereicht

Als sie ihrer Wut via Instagram freien Lauf lässt, erzählen ihr einige Follower, dass es in Nordrhein-Westfalen gar keine gesetzliche Maskenpflicht im Unterricht gebe. Der TV-Star hat sich deshalb fest vorgenommen, Beschwerde bei ihrer Berufsschule einzulegen. ,,Ich werde das definitiv ansprechen! Weil ich keine Lust mehr habe, da weiter mit Maske zu sitzen“, sagte sie aufgebracht ihrer Community. Schon gelesen? Das sind die Jobs der Familie Wollny