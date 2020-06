Coronavirus: Nach den Sommerferien startet wieder die Schule!

Bisher mussten viele Schüler in Deutschland zu Hause bleiben. Niemand wusste, wann es mit dem Unterricht weitergeht. Doch nun gibt es ein neues Regierungspapier, was den normalen Schulbetrieb festlegt und wieder starten lassen soll. Aber auch zu anderen wichtigen Punkten, wie Großveranstaltungen, gibt es Neuigkeiten.

Durch das Coronavirus ist seit Ende März der Schulbetrieb auf zu Hause verlegt worden. Für viele Eltern war das ein absoluter Schock. Immerhin haben nicht alle Eltern Zeit, um ihr eigenes Kind zu unterrichten. Doch nun gibt es endlich positive Nachrichten! Die Schule soll nämlich schon bald wieder starten.

Schulstart spätestens nach Sommerferien

In den Regierungspapieren wurden endlich neue Coronaregeln verabschiedet. Die Lockerungen sollen das öffentliche Leben so langsam wieder ins Rollen bringen. Doch eine Sache wird die meisten Eltern am meisten freuen. Es gibt nämlich Neuigkeiten zum Schulstart. Darin heißt es: ,,In den Schulen soll der Regelbetrieb spätestens nach den Sommerferien wieder losgehen, insofern sich die Lage nicht deutlich verschlechtert.“ Durch das Wörtchen „Spätestens“ gibt es natürlich noch keinen genauen Starttermin. Doch nun hat man endlich etwas Handfestes. Denn nun weiß man endlich, dass es nicht mehr lange dauert, bis es wieder losgeht. RTL hat nun alle Corona-Maßnahmen veröffentlicht. Weitere sollen am Nachmittag folgen.

Weitere Lockerungsmaßnahmen