John Milz: Was macht der Big Brother-Gewinner heute?

Die erste Staffel von „Big Brother“ war ein krasses TV-Highlights im neuen Jahrtausend. Die erste Staffel begann damals am 28. Februar 2000. Doch was macht eigentlich der erste Gewinner der Show? KUKKSI hat das mal gecheckt!

Damals kämpften die Teilnehmer der Show um 250.000 DM. John Milz gewann die Staffel und schnappte sich das Preisgeld. Das ist jetzt schon stolze 20 Jahre her. Doch was macht der Reality-Star eigentlich heute?

John Milz spielte bei „Unter uns“ mit

Seine sympathische, ruhige Art brachte ihm den Sieg. Er war nicht auf flache Sprüche oder peinliche Flirtversuche aus. Er versuchte immer, sich nicht zu verstellen. Nachdem der Kandidat die 102 Tage im Haus durchhielt, räumte er das Preisgeld ab. Jürgen Milski schaffte es damals auf den zweiten Platz. Mit der drittplatzierten Andrea Singh nahm er die Single „Gewinner“ auf. Der Hit war aber eher ein Flop. Danach probierte er es im Fernsehen. In der RTL-Daily „Unter uns“ übernahm er eine Gastrolle.

Was macht der Big Brother-Star heute?

Wo John Milz heute ist und was er macht, ist nicht ganz bekannt. Einen Social-Media-Account hat er nicht – weder bei Facebook, Instagram oder Twitter. Er scheint aber zwischenzeitlich als DJ gearbeitet zu haben. Ab und zu legte er auf Partys auf und schaffte es in die lokalen Schlagzeilen. John Milz lebte offenbar auf einem Bauernhof in Krefeld – ob er dort noch immer lebt, ist ungewiss. Mittlerweile ist er vollständig abgetaucht.

Zlatko versuchte ebenfalls, die Show als Sprungbrett zu nutzen – aber auch ihn sieht man heute kaum noch. Nur Jürgen Milski konnte etwas daraus machen und war oft im TV zu sehen – so nahm er unter anderem an der RTL-Show „Let’s Dance“ teil. Die zweite Staffel von „Big Brother“ lief noch im gleichen Jahr – dort ging Alida Kurras als Siegerin hervor. Doch was sie heute macht, ist ebenfalls nicht bekannt.