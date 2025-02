Nino de Angelo: So verzweifelt kämpft er gegen den Alkohol

Nino de Angelo hat im Showgeschäft viele Höhen und Tiefen erlebt. Der Sänger hat in seiner langen Karriere nichts ausgelassen – auch Alkohol sowie zahlreiche Abstürze gehörten dazu.

Der „Jenseits von Eden“-Star hatte einen dramatischen Absturz – legte aber auch ein grandioses Comeback hin und trat wieder auf zahlreichen Bühnen auf. So heizte der Sänger auch dem Publikum im Megapark auf Mallorca ein.

Von den Exzessen hat Nino de Angelo mittlerweile Abstand genommen – geheilt ist er vom Alkohol jedoch nicht. „Der Kampf gegen den Dämon Alkohol ist ein lebenslanger. Ich habe ihn heute im Griff, aber ich kann nicht sagen, dass ich von ihm geheilt bin. Er wird mich nie verlassen und ich bin immer noch absturzgefährdet“, sagt der Musiker in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Und wenn er doch mal anfängt mit trinken, wird es kompliziert: „Wenn ich den Dämon aus der Flasche lasse, kann ich nicht aufhören. Das konnte ich nie. Deshalb trinke ich über lange Zeiträume lieber gar nichts. Ich trage eben dieses Sucht-Potenzial in mir.“

Seine Freundin Simone ist eine große Stütze

Seit fast sieben Jahren ist Nino de Angelo mit seiner Freundin Simone zusammen – sie ist eine große Stütze für den Musiker. „Ohne Simone würde ich heute nicht mehr leben. Als wir uns kennenlernten, habe ich schwer gesoffen. Damals hat sie mir die Frage gestellt: ,Willst du leben oder sterben?‘ Ich habe mich für das Leben und für Simone entschieden“, so Nino de Angelo.

„Wenn dieser Dämon nach mir schreit, ist der Total-Absturz vorprogrammiert“

Eine gewisse Grenze darf er nicht überschreiten, denn sonst kommt auch noch Kokain dazu. „Die Grenze von 1,2 Promille darf ich nicht überschreiten, weil dann das Verlangen nach Kokain dazu kommt. Und wenn dieser Dämon nach mir schreit, ist der Total-Absturz vorprogrammiert. Das muss ich in jedem Fall vermeiden“, so der Musiker in der Bild.

Mit dem Song „Jenseits von Eden“ hatte Nino de Angelo seinen Durchbruch

Seine erste Platte nahm der Musiker mit italienischen Wurzeln mit 17 Jahren auf. Die Tonträger wurden unter dem Namen Nino veröffentlicht. Ab 1982 ging der Sänger mit dem Künstlernamen Nino de Angelo an den Start. Zwei Jahre später folgte mit „Jenseits von Eden“ sein größter Hit. Im Jahr 1989 schrieb Dieter Bohlen zusammen mit Nino de Angelo den Song „Flieger“ – damit trat Nino de Angelo beim Eurovision Song Contest auf und belegte den 14. Platz.

Anfang der neunziger Jahre wollte Nino de Angelo sich von seinem Image als Schlagersänger lösen und veröffentlichte Rockmusik. Später ging er auch mit Peter Maffay und dem Musical „Tabaluga und Lilli“ auf Tour. Für sein Album „Gesegnet und Verflucht“ im Jahr 2021 erhielt er die Goldene Schallplatte.