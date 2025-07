Nikola Glumac verrät: So kam es zum Liebes-Comeback mit Kim Virginia Hartung

Kim Virginia Hartung hatte vor einigen Wochen die Verlobung mit Nikola Glumac aufgelöst. Nun sind die beiden überraschend wieder ein Paar und zogen sogar wieder zusammen.

Zuletzt haben sich die Ereignisse bei Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac überschlagen. Nach einem Vorfall mit körperlicher Gewalt hat die 30-Jährige die Verlobung mit Nikola Glumac aufgelöst. Dann habe die bekannte Persönlichkeit ihr Kind verloren.

Nikola Glumac kämpfte um Kim Virginia Hartung

Nun wollen die beiden Reality-Stars ihrer Beziehung noch eine Chance geben. Nikola Glumac hat jetzt in einer Instagram-Story verraten, wie es zu der Versöhnung kam: „Ich hab wirklich versucht, alles wieder geradezubiegen und sie zurückzugewinnen. Weil ich einfach weiß, wenn man jemanden liebt, dann kämpft man und gibt nicht einfach so auf!“

Auch zu ihrem Charakter fand Nikola Glumac positive Worte: „Ich sag’s euch, wie’s ist – Kim ist ein richtig guter, herzlicher Mensch! Vom Charakter her ein Engel.“ Das sei jedoch nicht immer so gewesen – vor allem zum Beginn der Beziehung nicht. „Am Anfang hab ich mir auch gedacht: Vielleicht ist sie eingebildet“, so der 29-Jährige.

Erst vor wenigen Tagen verkündete Kim Virginia Hartung, dass sie mit Nikola Glumac wieder zusammenziehen werde – in ein Haus, in welches sie eigentlich zuerst allein einziehen wollte. „Es ist so viel passiert in allen Richtungen, und das hat uns noch mal wieder mehr zusammengeschweißt“, erklärte die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin. Kurz danach teilte sie ein Kuss-Foto und schrieb dazu: „Ich habe Gott gebeten, mir mein Lächeln zurückzugeben, und er hat mir dich gegeben.“

Dabei hatte die Reality-Queen noch vor wenigen Wochen ein Liebes-Comeback völlig ausgeschlossen. Zu den Fake-Vorwürfen, die sich im Netz weiter hartnäckig halten, wollen die beiden nichts mehr sagen. „Wir müssen ja nicht zu jeder Märchengeschichte was sagen“, stellte Kim Virginia Hartung klar.