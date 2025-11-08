Connect with us

    Nikola Glumac: „Fake-Story“ – Realitystars äußern sich zu seinem Verschwinden

    gepostet am

    Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac
    Instagram / kimvirginiaa

    Nikola Glumac soll seit Tagen abgetaucht sein und ist wie vom Erdbeben verschluckt. Einige Reality-TV-Kollegen haben sich zu seinem Verschwinden geäußert und glauben, dass dahinter eine Fake-Story steckt.

    Wo befindet sich Nikola Glumac? Seit rund einer Woche ist der Freund von Kim Virginia Hartung spurlos verschwunden. Die Reality-TV-Darstellerin zeigt sich in den sozialen Netzwerken besorgt und bittet sogar ihre Community um Hinweise. Andere Kollegen aus dem Business sehen das anders und glauben, dass die Story komplett erfunden ist.

    Sam Dylan: „Das ist doch eine Fake-Story“

    Der TikTok-Kanal „Gossip auf die 1“ hat einige Reality-Kollegen zu dem mysteriösen Verschwinden des 29-Jährigen befragt und sammelte erstaunliche Reaktionen ein. „Wer? Ach so. Das ist doch eine Fake-Story. Das ist alles abgesprochen“, meint beispielsweise Sam Dylan.

    Daniel Küblböck
    Was ist wirklich mit Daniel Küblböck passiert? Neue ARD-Doku geht seinem Verschwinden auf den Grund

    Er glaubt, dass man mit der Geschichte nur Aufmerksamkeit erzielen will. Zudem sieht er Ähnlichkeiten zum Verschwinden von Kevin Njie in Thailand vor einigen Wochen: „Der kann man gar nichts glauben. Das ist ja wirklich total abgekupfert von dem, der in Thailand verschwunden ist.“

    Ähnlich sieht es Umut Tekin: „Das ist nicht echt. Ich kaufe das denen überhaupt nicht ab. […] Wenn du so viel mit PR versuchst, wirst du automatisch immer mehr machen, um die Reichweite zu steigern.“

    Als Reality-TV-Gesicht und Model hat sich Nikola Glumac in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Die Beziehung zu Kim Virginia stand zuletzt jedoch im Mittelpunkt. Jedoch wird dem Paar immer wieder Fake vorgeworfen, da einige Geschichten für die Fans oder Reality-TV-Kollegen unglaubwürdig klingen.

