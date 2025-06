Nikola Glumac bestätigt: Er ist von Kim Virginia Hartung getrennt

Das Drama zwischen Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac hält weiter an. Zunächst hat die 30-Jährige die Verlobung aufgelöst. Nun bestätigt auch der 28-Jährige die Trennung.

Kim Virginia Hartung spricht von einem schlimmen Vorfall mit körperlicher Gewalt – jedoch wurde Nikola Glumac nicht handgreiflich. Gleichzeitig hat die 30-Jährige die Verlobung aufgelöst. Nun meldet sich auch Nikola Glumac mit einem neuen Statement zu Wort und bestätigt das Liebes-Aus.

Nikola Glumac bestätigt Liebes-Aus

Auf die Frage von einem Fan, ob er im selben Management wie Kim Virginia Hartung bleiben will, antwortet Nikola Glumac bei Instagram: „Ja, natürlich. Nur weil ich von Kim getrennt bin, heißt das nicht, dass ich mich von meinem Management getrennt habe.“

Der 28-Jährige akzeptiert die Trennung – jedoch sei das für ihn sehr schwer. Kürzlich ist er sogar nach Dubai gereist, um seine Ex zurückzugewinnen. „Mir geht es wirklich gerade gar nicht gut, diese ganze Situation nimmt mich einfach komplett mit. […] Ich kann nicht essen, ich kann einfach nichts machen. Ich vermisse Kim so krass. Ich habe mir mit dieser Frau so viel vorgestellt“, betonte er in einer Instagram-Story.

Kürzlich haben sich zwar Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac getroffen, jedoch handelte es sich dabei um einen Geschäftstermin – auf private Dinge ist die 30-Jährige dabei nicht eingegangen. Er bekam von ihr einen knallharten Korb: „Aber sie war total eiskalt zu mir und hat mich komplett ignoriert.“

Kim Virginia Hartung will erstmal nur mit ihrem Therapeuten reden. „Wir hatten gestern den Business-Termin und ich hab‘ auch nichts verkauft, was nicht am Tisch war. Ich habe auch gesagt, es geht nur um den Business-Termin und ich möchte momentan noch nicht sprechen“, so der Reality-Star.

Dann lässt sie weiter verlauten: „Aber momentan ignoriere ich sogar meine beste Freundin. Nicht mal meine Mutti weiß Bescheid. […] Ich rede wirklich nur mit meinem Therapeuten. […] Weil ich hab einfach eine Wut in mir, was das Thema betrifft. Ich möchte niemanden aktiv verletzen, mich aber selbst auch nicht.“