News des Tages am 23.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 23.01.24

Deutschlandticket bleibt auch in diesem Jahr

Millionen Pendler können aufatmen! Das Deutschlandticket bleibt auch in diesem Jahr erhalten und kostet weiterhin 49 Euro. „Die Verkehrsministerkonferenz hat für 2024 Klarheit geschaffen: Auch wenn in der Öffentlichkeit über Preiserhöhungen ab Mai diskutiert wird, bleibt der Einführungspreis von 49 Euro für das Gesamtjahr stabil“, sagt Oliver Krischer (Grüne), der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, der Deutschen Presse-Agentur nach Beratungen der Länderminister. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies betonte, „wir sind uns als Länder einig, dass wir in diesem Jahr keine Preissteigerung beim Deutschlandticket brauchen“.

Erste Umfrage seit Demos: Größter AfD-Absturz seit zwei Jahren

Nach dem Demo-Wochenende gegen Rechtsextremismus hat die AfD in einer Umfrage deutlich verloren. Die Partei fällt von 23 auf 21,5 Prozent und verlor damit 1,5 Prozentpunkte, wie im aktuellen INSA-Meinungstrend für die Bild-Zeitung hervorgeht. „Die Demos gegen die AfD werden von 37 Prozent der Deutschen unterstützt. Sie zeigen Wirkung. Die AfD bleibt aber mit acht Punkten Abstand zur SPD zweitstärkste Kraft. 57 Prozent können sich grundsätzlich gar nicht vorstellen, die AfD zu wählen“, sagt Insa-Chef Hermann Binkert. Allerdings: Die Ampel-Koalition profitiert NICHT vom Minus der AfD. Über einen kräftigen Zuwachs können sich die sonstigen Parteien freuen.

Grausame Mordserie schockiert USA: Polizei stellt mutmaßlichen Täter

Über Stunden jagte die Polizei den mutmaßlichen Tatverdächtigen Romeo N. Der Serienmörder soll in den USA acht Menschen auf dem Gewissen haben. In einer Konfrontation mit der Polizei habe sich der 23-jährige Tatverdächtige das Leben genommen, teilten die Ermittler mit. Bill Evans, Polizeichef von Joilet, sagte bei CNN: „Er kennt die Opfer. Aber zum jetzigen Zeitpunkt haben wir kein Motiv.“ Ob der 23-Jährige tatsächlich für die grausame Mordserie verantwortlich ist, müssen die Ermittlungen noch feststellen.