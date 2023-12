News des Tages am 21.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 21.12.23

Krawalle an Silvester? Nancy Faeser befürchtet das Schlimmste

Im vergangenen Jahr gab es Feuerwerks-Randale zum Jahreswechsel. Auch Angriffe auf Polizisten und Rettungseinsätze kamen besonders in Berlin vor. Bundesinnenministerin Nancy Faeser befürchtet auch in diesem Jahr das Schlimmste. „Ich habe die Sorge, dass Silvester wieder ein Tag sein könnte, an dem wir in manchen Städten blinde Wut und sinnlose Gewalt zum Beispiel gegen Polizisten oder Rettungskräfte erleben müssen“, sagt die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Besonders heikel: Auch radikalisierte Palästinenser könnten in diesem Jahr eine Rolle spielen. „Und natürlich müssen wir die Gefahr sehr genau im Blick haben, dass sich das auch mit Radikalisierungen mischt, die wir jetzt angesichts des Nahostkonflikts sehen“, so Nancy Faeser.

CDU-Chef Friedrich Merz: Weihnachtsbaumkauf ist Teil deutscher Leitkultur

Laut Friedrich Merz ist der Kauf des Weihnachtsbaums ein Teil deutscher Leitkultur. „Wenn wir von Leitkultur sprechen, von unserer Art zu leben, dann gehört für mich dazu, vor Weihnachten einen Weihnachtsbaum zu kaufen“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Es ist die Art von christlich-abendländisch geprägter kultureller Identität, die sich über Generationen überträgt, von der unsere Kinder geprägt sind, und die sie dann so oder so ähnlich selbst weitertragen“, meint er weiter. Auch die Religionsfreiheit im umfassenden Sinn gehöre für ihn dazu: „Ich wundere mich ein bisschen, dass es offenbar für viele ein Problem ist, wenn wir das so sagen.“

Orkan „Zoltan“: Sturm fegt kurz vor Weihnachten über Deutschland

In Deutschland wird es stürmisch! Denn Orkan „Zoltan“ fegt über das Land ab Donnerstag hinüber. Im Norden und Nordwesten besteht Unwetter- und Sturmflutgefahr. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat bereits eine Unwetterwarnung für die Ostseeküste von Rostock bis Vorpommern, für das Erzgebirge und den Brocken herausgegeben. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Und wenn man doch raus muss, sollte man zu Gebäuden oder Hochspannungsleitungen Abstand halten. „Tief Zoltan kommt mit Böen bis 80 oder 90 km/h in den Niederungen in der Mitte und im Süden. Im Norden sind bis 95 oder 100 km/h möglich, an der See und in den höheren Lagen bis zu 120 km/h. Also Orkanböen!“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung.