News des Tages am 19.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 19.12.23

Vulkan-Ausbruch auf Island: 4.000 Menschen bangen um ihre Häuser

In der Nähe der isländischen Stadt Grindavík ist der Vulkan ausgebrochen. Rund 4.000 Menschen bangen in dem Gebiet um ihre Häuser. Geophysiker Benedikt Ófeigsson von der Wetterbehörde zeigte sich bei dem TV-Sender RÚV überrascht, wie schnell der Vulkan jetzt ausgebrochen sei. In den vergangenen zwei Monaten hatte es in der Region Tausende von Erdbeben gegeben. „Es handelt sich um einen klassischen Spaltenausbruch mit dünnflüssiger, basaltischer Lava ohne Kontakt zu Wasser – da sind auch keine Aschewolken zu erwarten, da solche dünnflüssige Lava sehr viel leichter ausgast als rhyolitische oder felsische (silikatreiche) Lava“, erklärt Geophysikerin Laura Kranich gegenüber RTL.

Rätsel um Mädchen im Schlafanzug

Am Sonntag verschwindet ein kleines Mädchen spurlos aus dem Elternhaus. Mit einem Großaufgebot wird nach der 2-Jährigen gesucht – ohne Erfolg. Ein naher Fluss und die niedrigen Temperaturen machen dem Bürgermeister von Bingen (Baden-Württemberg) große Sorgen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einer Temperatur von unter null dann noch große Hoffnung besteht“, erklärte der Bürgermeister von Bingen, Jochen Fetzer (parteilos), laut RTL. „Es gibt keine Hinweise auf Spuren von Gewalt“, sagte Polizeisprecher Christian Sugg. Die Zweijährige hat laut Beschreibung der Eltern kurze, blonde Haare und blaue Augen.

Mitten in der Live-Sendung gibt es große Sorgen um Gundula Gause

Das „heute-journal“ im ZDF beginnt am Montag planmäßig. Im Studio sind Dunja Hayali als Hauptmoderatorin und ihre Kollegin Gundula Gause. Doch dieser scheint es plötzlich schlecht zu gehen: Die Co-Moderatorin bringt kaum noch ein Wort raus und muss die Nachrichten schließlich abbrechen. Dunja Hayali führte die Sendung allein weiter. Zuschauer machen sich sofort Sorgen um Gundula Gause. Dunja Hayali gibt am Ende der Sendung Entwarnung: „Dass ich die Sendung alleine zu Ende bringen musste, liegt einfach daran, dass es Gundula gerade etwas schwindelig geworden ist. Kann passieren. Aber Entwarnung: Es geht ihr wieder besser.“