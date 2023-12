News des Tages am 18.12.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.12.23

Erstmals AfD-Oberbürgermeister in Deutschland

Erstmals stellt die AfD einen Oberbürgermeister. Tim Lochner setzte sich in Pirna im zweiten Wahlgang mit 38,5 Prozent der Stimmen durch. Der 53-Jährige sei zwar parteilos, aber trete für die AfD an. Bei den anderen Parteien löst das Bestürzung aus. „Die Wahl eines Bürgermeisters einer Partei, die der Verfassungsschutz vergangene Woche als rechtsextrem eingestuft hat, bestürzt uns. Wir müssen nun alles daran setzen, unser Miteinander zu festigen und Vertrauen in unsere Demokratie wieder zu stärken“, schrieb der Landesverband der Grünen beim Kurznachrichtendienst X. „Advent, Advent, die Demokratie brennt. Ein Oberbürgermeister, der für die in Sachsen jüngst als „gesichert rechtsextremistisch“ eingestufte AfD angetreten ist. Alle demokratischen Parteien müssen nun gemeinsam agieren. Die Zivilgesellschaft in #Pirna braucht Unterstützung“, so Linken-Politikerin Clara Bünger.

Blockade-Aktionen an Flughäfen: Müssen die Klimakleber jetzt richtig blechen?

Für die Klimakleber könnte es richtig teuer werden. Die Aktivisten der „Letzten Generation“ sorgten vor einigen Monaten am Flughafen in Hamburg für viel Chaos und legte den Flugverkehr weitgehend lahm. Die Lufthansa fordert nun Schadenersatz. Und auch Verkehrsminister Volker Wissing will sich für eine Verschärfung des Luftsicherheitsgesetzes einsetzen. „Blockaden von Flughäfen mit dem Ziel, die dortigen Abläufe zu stören, überschreiten bei weitem die Grenzen des legitimen Protests. Das sind auch keine Bagatelldelikte“, sagte der Politiker der Bild am Sonntag.

Auto rammt Begleitfahrzeug von Joe Biden: Secret Service richtet Waffen auf Unfallfahrer!

Schock für Joe Biden! In Wilmington (US-Bundesstaat Delaware) rammt am Sonntag ein Auto ein Begleitfahrzeug aus der Sicherheitskolonne des US-Präsidenten. Der 81-Jährige und seine Frau Jill blieben unverletzt. Hinter dem Vorfall steckte jedoch keine Absicht, wie CNN berichtet. Der Nachrichtensender beruft sich dabei auf den Geheimdienst. Der US-Präsident und seine Frau haben das Hauptquartier ihres Wahlkampfbüros verlassen – kurze später passierte der Crash. Der Secret Service reagierte sofort und habe den Wagen abgedrängt und dessen Fahrer mit Waffen umstellt.