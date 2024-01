News des Tages am 18.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.01.24

Winterchaos: A3 dicht – Autofahrer müssen in der Kälte übernachten

Auch am Donnerstag muss sich Deutschland auf heftige Schneefälle einstellen. Mehrere Autofahrer steckten auf der A3 fest und mussten in der Kälte ausharren. „Aufgrund von feststehenden Lkws können zwar Pkws teilweise passieren, aber es ist eigentlich immer noch – ich sag’s mal vorsichtig – ein bisschen chaotisch“, erklärt ein Polizeisprecher laut RTL. Der Verkehr auf der A3 im nördlichen Rheinland-Pfalz und südlichen NRW kam zum Erliegen. In Hessen kam es auf der A4, A5 und A7 zu kilometerlangen Staus.

Parteien diskutieren über AfD-Verbotsverfahren

Nach Bekanntwerden eines Treffens von Rechtsextremen, an dem auch Politiker von AfD und CDU teilgenommen haben, wird erneut über ein Verbotsverfahren der AfD diskutiert. „Wir sind für ein AfD-Verbotsverfahren“, sagte die Landesvorsitzende Hanna Große Holtrup der Deutschen Presse-Agentur vor einem Landesparteitag der Brandenburger Grünen. Weiter sagt die Politikerin: „Wenn eine Partei die freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen oder sogar abschaffen möchte, gibt es dieses scharfe Schwert eines Parteiverbots. Wir leben in einem Rechtsstaat und haben Instanzen, die genau das überprüfen können.“ Ein Verbot könne aber nicht die einzige Antwort sein. „Wir müssen auch die Stimmung in der Gesellschaft ernst nehmen.“ Und auch andere Politiker haben sich für ein AfD-Verbot ausgesprochen.

Tödliches Tiramisu: Anna (20) geht vegan essen – kurz danach stirbt sie

Eine 20-jährige Frau besucht ein veganes Restaurant im Corso Garibaldi-Viertel in Mailand. Dort war sie schon öfter und hat Burger gegessen. Diesmal bestellte sie ein Tiramisu – mit tödlichen Folgen. Denn einige Tage später war die 20-Jährige tot! Was ist passiert? Nach den ersten Löffeln soll der 20-Jährigen übel geworden sein und erlitt einen anaphylaktischen Schock. Die Italienerin soll seit ihrer Geburt allergisch gegen Milchprodukte sein und daher vegan gelebt haben. Im Krankenhaus fiel sie ins Koma und starb zehn Tage später. Die Menge der Mascarpone sei zu hoch gewesen – die Staatsanwaltschaft ermittelt.