News des Tages am 17.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 17.01.24

Nichts geht mehr! Wintereinbruch legt Flughäfen lahm

Glatteis und heftiger Schneefall – einige Regionen wurden von einem extremen Wintereinbruch in Deutschland heimgesucht. Vor allem in der Mitte und im Süden des Landes wird es brenzlig. Das sorgt für ein Verkehrschaos. Am Flughafen München wurden nach Angaben einer Sprecherin 254 Flüge annulliert. Auch die Bahn erwartet, dass der Zugverkehr im Süden des Landes durch das Wetter „stark beeinträchtigt“ wird. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung herausgegeben. „Es besteht hohe Glättegefahr durch gefrierenden Regen und Eisansatz. Anfangs für kurze Zeit Schneefall, rasch in gefrierenden Regen mit Glatteisbildung übergehend“, heißt es dort auf der Website.

Grünen-Politikerin wird beim Klauen in einer Luxus-Boutique erwischt

Sie klaute in einer Luxusboutique, jetzt ist sie zurückgetreten: Die neuseeländische Abgeordnete Golriz Ghahraman (Grüne) zieht nun Konsequenzen. „Mir ist klar, dass meine psychische Gesundheit durch den Stress im Zusammenhang mit meiner Arbeit stark beeinträchtigt wird. Dies hat mich zu einem Verhalten veranlasst, das völlig untypisch ist. Ich versuche nicht, mein Handeln zu entschuldigen, aber ich möchte es erklären. […] Die Menschen sollten von ihren gewählten Vertretern zu Recht die höchsten Verhaltensstandards erwarten. Das habe ich nicht erfüllt. Es tut mir leid“, sagt die 43-Jährige in einer Stellungnahme.

Judith Rakers verlässt die „Tagesschau“ nach 19 Jahren

Nach 19 Jahren ist Schluss: Judith Rakers verlässt die „Tagesschau“. „Nach 19 erfolgreichen und spannenden Jahren bei der tagesschau habe ich mich schweren Herzens entschlossen, zu gehen. Es ist an der Zeit, den Fokus in meinem Leben auf andere Projekte zu lenken, meine unternehmerische Tätigkeit weiter auszubauen und Neues anzupacken, für das neben dem Nachrichten-Schichtdienst bisher zu wenig Zeit war“, sagt Judith Rakers laut der ARD. Künftig will sie sich auf ihre unternehmerische Tätigkeit konzentrieren. Sie verschwindet aber nicht ganz aus dem Fernsehen: Als Moderatorin der Talkshow „3nach9“ und des ARD-Reisemagazins „Wunderschön“ wird sie weiterhin regelmäßig zu sehen sein.