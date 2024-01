News des Tages am 16.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 16.01.24

Schüsse an Aldi-Kasse: So erlebten Zeugen das Drama

Mit einer Sturmhaube betrat ein Mann die Aldi-Filiale im hessischen Mörenfelden-Walldorf am Montagabend und eröffnete das Feuer. Er erschießt die Kassiererin und anschließend sich selbst. „Erst haben wir Geräusche wahrgenommen, die nicht wie Schüsse waren, eher wie Knallerbsen“, sagte eine Zeugin im Interview mit RTL. „Dann haben wir einen Schrei gehört von Kunden, da schießt einer, schnell raus“, erklärt sie weiter. Kunden konnten den Supermarkt nicht verlassen, da Mitarbeiter diesen abgeriegelt haben. „Die wurden verschlossen auf Ansage der Mitarbeiter. Die haben sich selbst verbarrikadiert“, so die Zeugin. Ein Mann habe von außen dann die Türen eingetreten. Zu dem Zeitpunkt ist der Täter bereits tot.

AfD-Landeschef sorgt für Rassismus-Eklat

Beim Neujahrsempfang der NRW-AfD provozierte Landeschef Martin Vincentz mit einem Rassismus-„Witz“. Beim Thema „Sprechverbote“ und „Cancel Culture“ fragte er, was man heute nach sagen dürfte. „Am besten ist der Humor, der so schwarz ist, wie der Amazon-Paketbote, der Ihnen die Pakete bringt“, so der Politiker. Ein Journalist filmte die Aufnahmen und stellte diese beim Kurznachrichtendienst X online. Zahlreiche User meldeten sich zu Wort und finden die Äußerung „ekelhaft“ und sind empört. Laut Medienberichten wurde bereits Strafanzeige wegen Volksverhetzung gegen den AfD-Politiker gestellt.

Warnung vor Eisregen: Schnee-Unwetter am Mittwoch und Donnerstag

Was kommt da am Mittwoch und Donnerstag auf uns zu? Am Mittwoch und Donnerstag werden heftige Schneefälle erwartet – danach Eisregen und dann könnte strenger Frost drohen. Der Winter hat Deutschland also voll im Griff. Beim Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt es: „Am Mittwoch ausgeprägte Unwetterlage. Über der westliche Mitte Starkschneefälle bis in den Unwetterbereich möglich. Südlich angrenzend länger andauernder und kräftiger gefrierender Regen. Unwetter wahrscheinlich, extremes Unwetter gebietsweise möglich. Großräumige Auswirkung im Straßen- und Schienenverkehr sowie durch Schnee-/Eisbruch wahrscheinlich.“