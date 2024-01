News des Tages am 15.01.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 15.01.24

Bauern legen Berlin lahm

Die Proteste gehen weiter! Am Montag legen die Bauern die Hauptstadt lahm. Rund 1.300 Polizisten sind in Berlin im Einsatz. Die Straße des 17. Juni ist für die Großdemo schon seit Sonntagabend von Traktoren blockiert. „Für den Individualverkehr geht natürlich nichts mehr“, bestätigt eine Polizeisprecherin laut RTL. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) geht davon aus, dass es bei den Protestkundgebungen der Bauern in Berlin nicht mehr nur um die geplanten Kürzungen beim Agrardiesel geht, sondern grundsätzlich um die Situation in der Landwirtschaft. „Mein Interesse ist es, jetzt konstruktiv den Blick nach vorne zu richten. Das ist jetzt auch eine Chance, all die Versäumnisse der letzten Jahrzehnte zu korrigieren“, erklärte der Grünen-Politiker bei RTL.

DAS ist das Unwort des Jahres 2023

„Remigration“ ist das Unwort des Jahres 2023! Das gab die Jury am 15. Januar in Marburg bekannt. „Das Wort ist in der Identitären Bewegung, in rechten Parteien sowie weiteren rechten bis rechtsextremen Gruppierungen zu einem Euphemismus für die Forderung nach Zwangsausweisung bis hin zu Massendeportationen von Menschen mit Migrationsgeschichte geworden“, wurde die Entscheidung begründet. Man kritisiere das Wort, da es im vergangenen Jahr als „rechter Kampfbegriff, beschönigende Tarnvokabel und ein die tatsächlichen Absichten verschleiernder Ausdruck gebraucht wurde“.

Diese Woche kommt der Glätte-Hammer!

Die kälteste Woche haben wir hinter uns. Nun wird das Wetter aber richtig ungemütlich! Zwar ist es nicht mehr ganz so kalt, jedoch drohen heftige Niederschläge. In höheren Lagen kommen viele Schneemengen dazu. Zudem wird es auch noch ziemlich stürmisch. Bei den kräftigen Regen- und Schneeschauern um den Gefrierpunkt ist die Glatteis-Gefahr richtig hoch. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt in einigen Regionen vor Glätte und Sturmböen.